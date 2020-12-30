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Real Madrid empata com o Elche no Espanhol e se despede de 2020 a dois pontos da liderança da competição

Atuais campeões nacionais fazem bom primeiro tempo, caem de produção na etapa final e desperdiçam dois pontos. Clube vai aos 33 pontos, contra os 35 do Atlético de Madrid...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 19:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 19:21
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Tropeçou. Em seu último jogo no ano de 2020, o Real Madrid visitou o Elche, que luta na parte de baixo da tabela, mas a equipe de Zinédine Zidane não conseguiu vencer. Em jogo disputado no Estádio Manuel Martínez Valero, os times empataram em 1 a 1. Modric abriu o placar e Fidel deixou tudo igual.
+ Veja a tabela da La LigaPRESSÃOJogando fora de casa, o Real Madrid não se intimidou e pressionou o adversário no primeiro tempo. Os Merengues dominaram as ações e quase abriram o placar com o brasileiro Marcelo, que foi titular. Kroos lançou para Casemiro, que desviou de cabeça para o lateral aos 12 minutos. De direita, o ala bateu forte e a bola explodiu no travessão.
OPORTUNISMOO Real Madrid continuou em cima e o Elche não conseguiu se segurar. Aos 19 minutos, Asensio recebeu na intermediária, avançou e encheu o pé. O goleiro Edgar Badia fez grande defesa, mas a bola bateu no travessão e sobrou para Modric. Como um autêntico centroavante, o camisa 10 completou de cabeça.
TUDO IGUALA vantagem do Real Madrid não durou muito na volta do intervalo. Aos cinco minutos, em duelo de laterais-direitos, Carvajal derrubou Barragán na área após cobrança de falta e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Fidel bateu bem, não deu chances para Courtois e deixou tudo igual.
NÃO TEVE TEMPOAos 42 minutos do segundo tempo, o técnico Zinédine Zidane resolveu mexer no time e colocou Vini Jr. no lugar de Asensio. O brasileiro, no entanto, não teve tempo para ajudar a equipe e quase não tocou na bola.
+ Retrospectiva 2020: Veja os times europeus que mais decepcionaram neste ano
SEQUÊNCIA​Este foi o último jogo das equipes no Campeonato Espanhol em 2020. Na próxima rodada, que acontece já no fim de semana, o Real Madrid recebe o Celta de Vigo, no sábado. O Elche, por sua vez, tem compromisso com o Athletic Bilbao, domingo, fora de casa.

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