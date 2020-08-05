Real Madrid e Villarreal chegam a acordo de empréstimo pro Kubo

Crédito: Divulgação/Mallorca

Real Madrid e Villarreal chegaram a um acordo pelo empréstimo do meio-campista Takefusa Kubo, de acordo com o jornal “As”, nesta quarta-feira. O Submarino Amarelo venceu a disputa contra Granada, Celta e Osasuna e o anúncio oficial pode acontecer ainda nesta quarta-feira ou na quinta-feira.

O acordo é válido por uma temporada e sem a opção de compra no fim do empréstimo, único cenário aceito pelo clube merengue. O Villarreal irá bancar todo o salário do japonês que deve retornar ao Real Madrid em 2021 para integrar o elenco principal como extracomunitário após duas temporadas de desenvolvimento.