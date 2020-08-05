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Real Madrid e Villarreal chegam a acordo de empréstimo pro Kubo

Jovem japonês irá defender as cores do Submarino Amarelo por uma temporada, sem opção de compra, e deve voltar ao time merengue para ser integrado a equipe principal...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 11:20

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 11:20

Crédito: Divulgação/Mallorca
Real Madrid e Villarreal chegaram a um acordo pelo empréstimo do meio-campista Takefusa Kubo, de acordo com o jornal “As”, nesta quarta-feira. O Submarino Amarelo venceu a disputa contra Granada, Celta e Osasuna e o anúncio oficial pode acontecer ainda nesta quarta-feira ou na quinta-feira.
O acordo é válido por uma temporada e sem a opção de compra no fim do empréstimo, único cenário aceito pelo clube merengue. O Villarreal irá bancar todo o salário do japonês que deve retornar ao Real Madrid em 2021 para integrar o elenco principal como extracomunitário após duas temporadas de desenvolvimento.
A chegada de Unai Emery, com muita experiência no futebol espanhol, além de três conquistas da Liga Europa, competição a qual o Villarreal irá jogar, pesaram na decisão de Kubo. O meio-campista se destacou pelo Mallorca na última campanha, apesar do rebaixamento e interessou mais de 20 clubes.

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