Real Madrid e Sergio Ramos iniciam conversas por renovação contratual

Sergio Ramos pretende jogar até os 38 anos no Real Madrid Crédito: LLUIS GENE / AFP

Real Madrid e Sergio Ramos abriram conversas sobre renovação contratual e, segundo fontes ouvidas pela “ESPN”, o zagueiro quer estender sua permanência na equipe merengue até 2024, quando estará com 38 anos. Ainda não há informações se as partes irão aceitar um vínculo de longo prazo ou se irão optar por acordos ano após ano.

O atual contrato do espanhol termina ao final desta temporada, mas tanto clube como jogador aceitaram postergar as conversas por conta dos impactos financeiros causados pela Covid-19. As primeiras conversas foram positivas e ambos mostraram desejo em chegar em um denominador comum para a permanência do defensor.