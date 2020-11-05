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Negociação

Real Madrid e Sergio Ramos iniciam conversas por renovação contratual

Zagueiro quer contrato até 2024, mas clube pode preferir que renovação seja feita ano após ano. Ambas as partes possuem desejo na permanência do capitão no time
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 10:34

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 10:34

Sergio Ramos pretende jogar até os 38 anos no Real Madrid Crédito:  LLUIS GENE / AFP
Real Madrid e Sergio Ramos abriram conversas sobre renovação contratual e, segundo fontes ouvidas pela “ESPN”, o zagueiro quer estender sua permanência na equipe merengue até 2024, quando estará com 38 anos. Ainda não há informações se as partes irão aceitar um vínculo de longo prazo ou se irão optar por acordos ano após ano.
O atual contrato do espanhol termina ao final desta temporada, mas tanto clube como jogador aceitaram postergar as conversas por conta dos impactos financeiros causados pela Covid-19. As primeiras conversas foram positivas e ambos mostraram desejo em chegar em um denominador comum para a permanência do defensor.
Ramos chegou ao Real Madrid em 2005, com apenas 19 anos, e atualmente é líder e capitão do elenco. Em sua 16ª temporada com a camisa merengue, o técnico Zidane e o presidente Florentino Pérez já declararam que esperam que o ídolo se aposente no clube do Santiago Bernabéu.

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