Real Madrid e Portuguesa-RJ cogitam confronto em 2024

A Portuguesa-RJ tenta marcar um amistoso contra o Real Madrid para 2024. A equipe da Ilha do Governador quer reeditar o confronto realizado em 1969, em que venceu os espanhóis em pleno Santiago Bernabéu, no ano de seu centenário.Marcelo Barros, presidente do clube carioca, enviou uma carta aos merengues no início deste mês de março. Na última quarta-feira, o mandatário recebeu uma ligação de Emílio Butragueño, vice-presidente do Real Madrid. O espanhol explicou que há um problema de logística para o duelo, mas que as equipes podem pensar em ações conjuntas para os próximos anos.
Ainda na ligação, Barros fez questão de ressaltar a importância histórica do Real Madrid para a Portuguesa-RJ. No único duelo entre os clubes, os caricoas venceram por 2 a 1 a partida que ficou marcada pela entrega de faixas aos espanhóis pela conquista do tricampeonato nacional.