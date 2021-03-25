futebol

Real Madrid e Portuguesa-RJ cogitam confronto em 2024

Clube da Ilha do Governador enviou uma carta com o intuito de marcar um amistoso para comemorar o centenário da equipe carioca...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 09:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 09:56
Crédito: Portuguesa-RJ derrotou o Real Madrid em 1956 (Imagem: Reprodução de internet
A Portuguesa-RJ tenta marcar um amistoso contra o Real Madrid para 2024. A equipe da Ilha do Governador quer reeditar o confronto realizado em 1969, em que venceu os espanhóis em pleno Santiago Bernabéu, no ano de seu centenário.Marcelo Barros, presidente do clube carioca, enviou uma carta aos merengues no início deste mês de março. Na última quarta-feira, o mandatário recebeu uma ligação de Emílio Butragueño, vice-presidente do Real Madrid. O espanhol explicou que há um problema de logística para o duelo, mas que as equipes podem pensar em ações conjuntas para os próximos anos.
Ainda na ligação, Barros fez questão de ressaltar a importância histórica do Real Madrid para a Portuguesa-RJ. No único duelo entre os clubes, os caricoas venceram por 2 a 1 a partida que ficou marcada pela entrega de faixas aos espanhóis pela conquista do tricampeonato nacional.

Tópicos Relacionados

real madrid
Recomendado para você

Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 26/04/2026

