Real Madrid e Inter jogam finais da temporada na Liga dos Campeões

Crédito: Real Madrid e Inter de Milão sonham com vaga nas oitavas da Champions League (Divulgação Twitter/Inter de Milão

O Real Madrid tem o grande desafio da temporada diante do Borussia Monchengladbach nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, às 17h (horário de Brasília). O time de Zidane está na terceira colocação e sendo eliminado pela primeira vez na história do clube na fase de grupos da principal competição do continente europeu.O técnico Zidane não está preocupado com o cargo, mas fala apenas em vencer o duelo e a importância dos três pontos.

- Sabemos o que queremos, somar os três pontos e terminar em primeiro no grupo. Só temos isso na cabeça. Todas as partidas são importantes. Conversamos na semana passada e é uma grande oportunidade para mostrar o que somos como time. Todos os jogadores, eu e o clube estamos acostumados a jogar sob pressão. Sabemos que o Borussia é uma equipe muito boa, disciplinada, boa nos contra-ataques. Sabemos que será uma partida difícil.

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Se a situação do Real Madrid é complicada, a da Inter de Milão é ainda mais. O clube italiano encara o Shakhtar Donetsk também nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), mas além de vencer seu confronto, precisa que o jogo entre Real Madrid e Borussia Monchengladbach não termine empatada para avançar às oitavas de final.

Antonio Conte, treinador da Inter, revela não estar preocupado com o outro confronto do Grupo B, mas sim em vencer seu duelo para ter chances de seguir na Champions League.

- Temos que olhar para a realidade dos fatos. Temos que ganhar o jogo contra uma excelente equipe. Não nos esqueçamos que estávamos mortos há uma semana e agora vemos um raio de luz. Quanto ao resto, não estou preocupado. Essa é a Liga dos Campeões, não um torneio de bar. Inter, Real, Shakhtar e Borussia vão jogar para ganhar.