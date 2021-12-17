Real Madrid e Barcelona conhecem seus adversários na Copa do Rei

Barcelona e Real Madrid conheceram nesta sexta-feira seus adversários na fase de dezesseis avos da Copa do Rei. O clube catalão irá enfrentar o Linares Deportivo, equipe da 3ª divisão e que eliminou o Alavés. Por outro lado, os merengues reencontram o Alcoyano, clube que eliminou o gigante espanhol nas oitavas de final na última temporada.O Atlético de Madrid e o Athletic Bilbao também irão estrear no torneio. Os colchoneros, que decepcionaram na última Copa do Rei, encara o Raja Majadahonda. Já os bascos irão contra o Mancha Real, que eliminou o Granada na última quinta-feira.

Os confrontos da fase dezesseis avos de final serão realizados nos próximos dias quatro, cinco e seis de janeiro. As partidas serão disputadas em jogos únicos e na casa do adversário mais modesto. Quem se classificar, irá jogar as oitavas de final entre os dias 15 e 16 de janeiro ou 19 de janeiro para os times que estarão na Supercopa da Espanha.

Na atual edição, quatro equipes da La Liga já estão eliminadas: Getafe, Granada, Alavés e Levante. O Barcelona, atual campeão da competição, busca o 32º troféu da Copa do Rei. O Athletic Bilbao possui 23 taças do torneio, enquanto o Real Madrid apenas 19.