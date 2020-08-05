Real Madrid divulga relacionados para jogo com City e Bale fica de fora

O Real Madrid divulgou nesta quarta-feira a lista de relacionados para o duelo decisivo contra o Manchester City pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na próxima sexta-feira, na Inglaterra. E o atacante Gareth Bale ficou de fora da convocatória do técnico Zinédine Zidane.Em má fase no clube espanhol, o galês pode estar vivendo seus últimos dias como jogador madridista. Desde que o futebol voltou na Espanha após a pausa por conta da pandemia do novo coronavírus, o camisa 11 só esteve em campo em dois dos 11 jogos do Real.
Quem também está fora da partida é o zagueiro Sergio Ramos. No jogo de ida, no dia 26 de fevereiro, o espanhol foi expulso no fim do jogo após cometer falta em Gabriel Jesus. O capitão, no entanto, viajará com os companheiros para Manchester.
VEJA OS RELACIONADOSGoleiros: Courtois, Areola e Altube;Defensores: Varane, Éder Militão, Nacho, Carvajal, Marcelo, Mendy e Javi Hernández;Meias: Casemiro, Kroos, Modric, Isco e Valverde;Atacantes: Hazard, Benzema, Vinícius Jr., Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Brahim Díaz e Rodrygo.