Real Madrid divulga novas imagens de obras no Santiago Bernabéu

Crédito: Clube aproveitou pausa para avançar com obras no estádio - Reprodução Twitter

Nesta quinta-feira, o Real Madrid divulgou novas imagens da reforma do Santiago Bernabéu. As obras no estádio foram intensificadas com a pandemia do novo coronavírus, aproveitando a paralisação do Campeonato Espanhol.

A proposta da diretoria é ter um "Santiago Bernabéu do Século XXI'' e dar um ar de modernidade. Uma mundaça de destaque é a cobertura do estádio, que passará a ter uma abertura retrátil sobre o gramado.

O projeto atual existe desde 2013 e foi colocado em prática desde o ano passado. O Real Madrid irá mandar seus jogos no Miniestádio Alfredo Di Stéfano, que fica dentro do CT de Valdebebas. O clube entendeu que seria o melhor momento de avançar nas obras, devido ao período de jogos sem público no Campeonato Espanhol.