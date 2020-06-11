Real Madrid divulga novas imagens de obras no Santiago Bernabéu

Nesta quinta-feira, o Real Madrid divulgou novas imagens da reforma do Santiago Bernabéu. As obras no estádio foram intensificadas com a pandemia do novo coronavírus, aproveitando a paralisação do Campeonato Espanhol.
A proposta da diretoria é ter um "Santiago Bernabéu do Século XXI'' e dar um ar de modernidade. Uma mundaça de destaque é a cobertura do estádio, que passará a ter uma abertura retrátil sobre o gramado.
O projeto atual existe desde 2013 e foi colocado em prática desde o ano passado. O Real Madrid irá mandar seus jogos no Miniestádio Alfredo Di Stéfano, que fica dentro do CT de Valdebebas. O clube entendeu que seria o melhor momento de avançar nas obras, devido ao período de jogos sem público no Campeonato Espanhol.
Entretanto, a imprensa espanhola afirma que há a possibilidade das rodadas finais poderem receber fãs, com limite de 30% da capacidade das arquibancadas.?️✨? ¡Así van las obras del estadio Santiago Bernabéu!#RealMadrid pic.twitter.com/4Q9mqvHm51— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 11, 2020 E MAIS: