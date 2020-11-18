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futebol

Real Madrid convoca gabinete de crise por conta do caso de Pedri

Jogador do Barcelona revelou que foi dispensado da equipe merengue após participar de testes em 2018. Jovem de 17 anos está em sua primeira temporada com o Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 08:52

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 08:52

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Após Pedri revelar publicamente que não foi aproveitado após realizar testes no Real Madrid, o presidente Florentino Pérez pediu explicações e José Ángel Sánchez, diretor geral do clube e realizou chamadas com os responsáveis pelo futebol de base. O dirigente convocou um gabinete de crise em busca dos culpados da decisão de deixar o jovem espanhol partir, informou o programa “El Larguero”.O objetivo é tentar analisar o que aconteceu nos testes de Pedri para que ele não fosse aproveitado, apesar das informações positivas que a entidade merengue tinha do atleta em 2018. Além do fato de ter perdido um jogador para o maior rival, o camisa 27 está tendo participações convincentes com a camisa blaugrana, o que irrita ainda mais os bastidores da equipe da capital espanhola.
Apesar dos 17 anos, Pedri vem ganhando espaço sob comando do técnico Ronald Koeman tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões. Embora não seja titular absoluto, o jovem é uma das principais joias do clube catalão e já marcou dois gols desde que chegou ao clube do Camp Nou.

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