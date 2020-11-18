Real Madrid convoca gabinete de crise por conta do caso de Pedri

Após Pedri revelar publicamente que não foi aproveitado após realizar testes no Real Madrid, o presidente Florentino Pérez pediu explicações e José Ángel Sánchez, diretor geral do clube e realizou chamadas com os responsáveis pelo futebol de base. O dirigente convocou um gabinete de crise em busca dos culpados da decisão de deixar o jovem espanhol partir, informou o programa “El Larguero”.O objetivo é tentar analisar o que aconteceu nos testes de Pedri para que ele não fosse aproveitado, apesar das informações positivas que a entidade merengue tinha do atleta em 2018. Além do fato de ter perdido um jogador para o maior rival, o camisa 27 está tendo participações convincentes com a camisa blaugrana, o que irrita ainda mais os bastidores da equipe da capital espanhola.
Apesar dos 17 anos, Pedri vem ganhando espaço sob comando do técnico Ronald Koeman tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões. Embora não seja titular absoluto, o jovem é uma das principais joias do clube catalão e já marcou dois gols desde que chegou ao clube do Camp Nou.