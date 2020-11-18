Real Madrid convoca gabinete de crise por conta do caso de Pedri

Após Pedri revelar publicamente que não foi aproveitado após realizar testes no Real Madrid, o presidente Florentino Pérez pediu explicações e José Ángel Sánchez, diretor geral do clube e realizou chamadas com os responsáveis pelo futebol de base. O dirigente convocou um gabinete de crise em busca dos culpados da decisão de deixar o jovem espanhol partir, informou o programa “El Larguero”.O objetivo é tentar analisar o que aconteceu nos testes de Pedri para que ele não fosse aproveitado, apesar das informações positivas que a entidade merengue tinha do atleta em 2018. Além do fato de ter perdido um jogador para o maior rival, o camisa 27 está tendo participações convincentes com a camisa blaugrana, o que irrita ainda mais os bastidores da equipe da capital espanhola.