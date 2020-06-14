futebol

Real Madrid constrói vantagem no primeiro tempo e vence o Eibar na volta do Campeonato Espanhol

Em partida realizada no estádio do centro de treinamentos do clube, equipe merengue faz primeiro tempo belíssimo e soma mais três pontos na caça ao líder Barcelona...
LanceNet

Publicado em 14 de Junho de 2020 às 19:24

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Real Madrid voltou ao Campeonato Espanhol com uma grande atuação, especialmente nos 45 minutos inicias, e venceu o Eibar por 3 a 1, no estádio Alfredo Di Stéfano, já que o Santiago Bernabéu passa por reformas. Kroos, Sergio Ramos e Marcelo marcaram para os merengues e Pedro Bigas diminuiu.
VEJA A TABELA DA LA LIGA
AULA NO PRIMEIRO TEMPOA etapa inicial foi um verdadeiro show do Real Madrid. Com três minutos, Kroos abriu o placar com um golaço que começou com polêmica por conta da posição de Benzema. O VAR validou o lance. O segundo foi do zagueiro Sergio Ramos, que se lançou ao ataque como um atacante. O terceiro foi do brasileiro Marcelo, batendo forte da entrada da área.
PERRENGUE NO SEGUNDO TEMPOA etapa final, no entanto, não foi como o primeiro tempo. O Real Madrid até teve mais a posse de bola, mas não conseguia produzir. O Eibar se lançou ao ataque e levou perigo ao gol de Courtois em várias oportunidades. Aos 15 minutos, Pedro Bigas diminuiu em bola desviada.
BRASILEIROS EM CAMPOO técnico Zinedine Zidane começou a partida com três brasileiros como titulares e ao decorrer do jogo outros dois entraram. Além de Marcelo, que marcou gol, o volante Casemiro, titular absoluto, e Rodrygo, surpresa no time, começaram entre os onze. Na etapa final, Militão entrou no lugar de Sergio Ramos e Vinícius Jr. substituiu Hazard, que voltou de lesão.
SEM DEIXAR DESCOLARCom a vitória, o Real Madrid chegou aos 59 pontos e voltou a ficar apenas dois pontos atrás do líder Barcelona. Faltam 10 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. O Eibar permanece com 27 pontos, em 16º.
Na próxima rodada, o Real Madrid encara o Valencia, na quinta-feira, mais uma vez no estádio Alfredo Di Stéfano. O Eibar recebe o Athletic Bilbao, na quarta.

