Real Madrid consegue vencer o Celta e é líder do Campeonato Espanhol

O Real Madrid interrompeu o grande momento vivido pelo Celta no Campeonato Espanhol e venceu a equipe de Eduardo Coudet por 2 a 0 na capital espanhola. Com gols de Vásquez e Asensio, os merengues conseguem dormir na liderança e torcem por um tropeço do Atlético de Madrid neste domingo.MERECIDOApós o Celta perder grande chance com Aspas, o Real Madrid respondeu no ataque seguinte com Lucas Vásquez aproveitando cruzamento de Asensio para abrir o placar na primeira boa chance merengue na primeira etapa. Aos 42, Carvajal teve a chance de ampliar ao aproveitar uma bola da entrada da área e finalizar para fora com muito perigo.
PARECIDOO Real Madrid para o segundo tempo com a mesma postura da primeira etapa e em sua segunda finalização no alvo, marcou o segundo gol da partida. Aos oito minutos, os papéis foram invertidos e Lucas Vásquez encontrou Asensio no meio da área e livre da marcação para ampliar o marcador a favor dos merengues.
MOMENTOApesar do empate contra o Elche na última rodada, o Real Madrid consegue sua sétima partida seguida sem perder e esse bom momento rende a liderança momentânea do Campeonato Espanhol. O time de Zidane alcançou os 36 pontos, enquanto o Atlético de Madrid tem 35 e joga neste domingo contra o Alavés fora de casa.