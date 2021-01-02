Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid consegue vencer o Celta e é líder do Campeonato Espanhol

Time de Zidane consegue fazer um gol em cada etapa, domina a partida e não dá chances para equipe de Coudet. Vásquez e Asensio foram os grandes destaques do jogo...
Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 18:48

Crédito: Real Madrid mantém grande fase e consegue vitória importante contra o Celta (OSCAR DEL POZO / AFP
O Real Madrid interrompeu o grande momento vivido pelo Celta no Campeonato Espanhol e venceu a equipe de Eduardo Coudet por 2 a 0 na capital espanhola. Com gols de Vásquez e Asensio, os merengues conseguem dormir na liderança e torcem por um tropeço do Atlético de Madrid neste domingo.MERECIDOApós o Celta perder grande chance com Aspas, o Real Madrid respondeu no ataque seguinte com Lucas Vásquez aproveitando cruzamento de Asensio para abrir o placar na primeira boa chance merengue na primeira etapa. Aos 42, Carvajal teve a chance de ampliar ao aproveitar uma bola da entrada da área e finalizar para fora com muito perigo.
> Veja a tabela do Campeonato Espanhol
PARECIDOO Real Madrid para o segundo tempo com a mesma postura da primeira etapa e em sua segunda finalização no alvo, marcou o segundo gol da partida. Aos oito minutos, os papéis foram invertidos e Lucas Vásquez encontrou Asensio no meio da área e livre da marcação para ampliar o marcador a favor dos merengues.
MOMENTO​Apesar do empate contra o Elche na última rodada, o Real Madrid consegue sua sétima partida seguida sem perder e esse bom momento rende a liderança momentânea do Campeonato Espanhol. O time de Zidane alcançou os 36 pontos, enquanto o Atlético de Madrid tem 35 e joga neste domingo contra o Alavés fora de casa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados