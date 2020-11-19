Real Madrid confirma lesão na coxa de Sergio Ramos durante a Data-Fifa

De volta ao Real Madrid após a convocação para a seleção espanhola na Data-Fifa, o zagueiro Sergio Ramos teve confirmada uma lesão na coxa direita pelo clube merengue. O defensor sentiu um desconforto no primeiro tempo da goleada sobre a Alemanha, na terça-feira, pela Liga das Nações, e precisou deixar o campo.Segundo o comunicado do site oficial do Real Madrid, a lesão foi no bíceps femoral da coxa direita de Sergio Ramos. O clube não estipulou um prazo de retorno do capitão aos gramados e limitou-se a dizer que sua evolução era pendente.