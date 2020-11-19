Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid confirma lesão na coxa de Sergio Ramos durante a Data-Fifa

Defensor espanhol serviu sua seleção e deixou o campo no primeiro tempo da goleada sobre a Alemanha, na terça-feira. Atleta foi substituído por Eric García, do Manchester City...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2020 às 15:48

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:48

Crédito: Divulgação/Federação Espanhola de Futebol
De volta ao Real Madrid após a convocação para a seleção espanhola na Data-Fifa, o zagueiro Sergio Ramos teve confirmada uma lesão na coxa direita pelo clube merengue. O defensor sentiu um desconforto no primeiro tempo da goleada sobre a Alemanha, na terça-feira, pela Liga das Nações, e precisou deixar o campo.Segundo o comunicado do site oficial do Real Madrid, a lesão foi no bíceps femoral da coxa direita de Sergio Ramos. O clube não estipulou um prazo de retorno do capitão aos gramados e limitou-se a dizer que sua evolução era pendente.
No entanto, de acordo com informações da imprensa espanhola, o atleta deverá ficar afastado por aproximadamente dez dias. Desta forma, Sergio Ramos está descartado para o confronto com o Villarreal, no sábado, pelo Campeonato Espanhol, e também para o jogo com a Inter de Milão, na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco
Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados