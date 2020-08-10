Real Madrid cogita troca com Juventus por Paulo Dybala

O Real Madrid monitora a situação de Paulo Dybala e o argentino se torna alvo merengue para a próxima temporada, de acordo com o “SportMediaset”. No entanto, o gigante espanhol não pretende fazer grandes investimentos no mercado e só contrataria o atacante caso a situação fosse economicamente acessível.De acordo com o meio italiano, Pirlo, novo técnico da Juventus, tem grande admiração por Isco e Toni Kroos e há uma cogitação referente a uma possível troca envolvendo Dybala e um meio-campista merengue. Apesar da Velha Senhora não ter vontade de vender o argentino, os clubes podem conversar caso o jogador peça para se transferir.