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Real Madrid cogita troca com Juventus por Paulo Dybala

Andrea Pirlo, técnco da Velha Senhora, tem grande admiração por Isco e Toni Kroos. Atacante argentino foi um dos principais nomes da Juventus na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 08:46

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 08:46

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O Real Madrid monitora a situação de Paulo Dybala e o argentino se torna alvo merengue para a próxima temporada, de acordo com o “SportMediaset”. No entanto, o gigante espanhol não pretende fazer grandes investimentos no mercado e só contrataria o atacante caso a situação fosse economicamente acessível.De acordo com o meio italiano, Pirlo, novo técnico da Juventus, tem grande admiração por Isco e Toni Kroos e há uma cogitação referente a uma possível troca envolvendo Dybala e um meio-campista merengue. Apesar da Velha Senhora não ter vontade de vender o argentino, os clubes podem conversar caso o jogador peça para se transferir.
Dybala tem contrato com a Juventus até 2022 e o clube italiano pode se ver em uma situação difícil no próximo ano caso não consiga renovar o vínculo com o atacante. O camisa 10 fez 46 jogos na última temporada e foi responsável por marcar 17 gols e contribuir com 14 assistências.

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