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futebol

Real Madrid busca nova redução salarial dos jogadores do elenco

Clube merengue passa por dificuldades financeiras por conta da crise provocada pela Covid-19. Falta de receitas de bilheteria e venda de produtos são fatores chaves...
LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 09:54

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 09:54

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
O Real Madrid deve pedir para que o elenco aceita uma nova redução salarial por conta da crise econômica provocada pela Covid-19, de acordo com o diário “ABC”. No dia oito de abril, após intensas negociações com os atletas, foi definido um corte entre 10% a 20% dos salários dos jogadores.
O clube merengue não irá atingir as cifras necessárias para bancar o elenco sem a perspectiva da entrada de dinheiro de bilheteria de jogos, visitas nas dependências do clube e vendas de camisa por conta da persistência da pandemia do novo coronavírus em razão da ausência de uma vacina até o momento.Além de tentar uma nova negociação com os atletas, o Real Madrid não irá investir em nenhuma contratação nesta janela de transferências por conta dos problemas financeiros. A primeira redução salarial, apesar de ter sido essencial, não resolveu os problemas referentes a perda de receita de um dos clubes mais ricos do mundo.

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