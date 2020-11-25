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Real Madrid bate a Inter de Milão na Champions; Rodrygo sai do banco e marca em primeiro toque na bola

Atacante revelado no Santos, decisivo no jogo disputado em Madri, deixa novamente sua marca e Real Madrid fica em situação mais confortável na tabela de classificação...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 18:52

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 18:52
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
De volta à briga. O Real Madrid visitou a Inter de Milão e venceu os italianos por 2 a 0 nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, no San Siro. Com gols de Hazard e Rodrygo, os espanhóis chegaram aos sete pontos e deixaram a Nerazzurri em situação delicada na tabela.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesABRINDO OS TRABALHOSMesmo jogando fora de casa, o Real Madrid se lançou ao ataque e abriu o placar aos seis minutos de jogo. O zagueiro Nacho foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Hazard cobrou bem e fez o primeiro dos meregues.
SITUAÇÃO MAIS FÁCILA vida do Real Madrid ficou mais favorável ainda no primeiro tempo. O volante Arturo Vidal reclamou de pênalti e recebeu cartão amarelo do juiz, que não concordou com o chileno. O camisa 22 continuou reclamando, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.
DEDO DO TÉCNICOA estrela de Zinédine Zidane brilhou na etapa final. Aos 13 minutos, o francês colocou o brasileiro Rodrygo no lugar de Mariano Díaz e, no primeiro toque do jogador na bola, o Real Madrid ampliou o placar. No jogo da Espanha, o jogador revelado no Santos também foi importante e marcou o gol da vitória por 3 a 2.
DRAMA​Com a derrota, a segunda consecutiva na competição, a Inter de Milão continua com apenas dois pontos e agora tem situação extremamente complicada. Com mais dois jogos no grupo, o time de Antonio Conte pode ser eliminado na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Liga dos Campeões, o Real Madrid encara o Shakhtar Donetesk, fora de casa. A partida acontece na terça-feira (1), às 14h55 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Kiev. A Inter de Milão visita o Borussia Mönchengladbach no mesmo dia, às 17h (de Brasília).

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