Real Madrid apresenta segunda camisa para a temporada 2021/22; veja imagens

O Real Madrid apresentou nesta quinta-feira seu segundo uniforme para a temporada 2021/22. Predominantemente na cor azul, a camisa tem detalhes em laranja e branco. As cores são as mesmas utilizadas pelo clube para a camisa principal.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Com nomes como Marcelo, Benzema e Hazard como modelos, a camisa apresenta detalhes em grafismos, que, segundo o clube, são inspirados na arte urbana. O design da peça representa os pilares da cultura madrilena.

A estreia da nova camisa será no próximo domingo, quando o Real Madrid enfrenta o Milan em amistoso de pré-temporada. A partida acontecerá na cidade de Klagenfurt, na Áustria.

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