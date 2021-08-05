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futebol

Real Madrid apresenta segunda camisa para a temporada 2021/22; veja imagens

Predominantemente na cor azul e com detalhes em laranja e branco, clube estreará uniforme no próximo domingo, em amistoso contra o Milan. Marcelo foi um dos modelos...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2021 às 12:05

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 12:05

O Real Madrid apresentou nesta quinta-feira seu segundo uniforme para a temporada 2021/22. Predominantemente na cor azul, a camisa tem detalhes em laranja e branco. As cores são as mesmas utilizadas pelo clube para a camisa principal.
+ Veja a tabela e os jogos da La Liga 2021/22Com nomes como Marcelo, Benzema e Hazard como modelos, a camisa apresenta detalhes em grafismos, que, segundo o clube, são inspirados na arte urbana. O design da peça representa os pilares da cultura madrilena.
A estreia da nova camisa será no próximo domingo, quando o Real Madrid enfrenta o Milan em amistoso de pré-temporada. A partida acontecerá na cidade de Klagenfurt, na Áustria.
+ Medalha no skate e finais no boxe! Veja o que você perdeu na noite e madrugada nos Jogos Olímpicos
O atacante Lucas Vázquez também foi selecionado pelo clube para apresentar a camisa em vídeo nas mídias sociais do Real Madrid. Veja abaixo.

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