Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fechado

Real Madrid anuncia oficialmente ida de Cristiano Ronaldo para Juventus

Via comunicado oficial, o clube espanhol confirmou a transferência do melhor do mundo

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 16:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 16:37
Cristiano Ronaldo usa sua marca para negócios Crédito: (Foto: Javier Soriano / AFP)
Cristiano Ronaldo é o novo jogador da Juventus. Após muitas especulações e rumores, finalmente o Real Madrid fez o anuncio da transferência do jogador. Por meio de um comunicado, o clube afirmou que fez a vontade de Ronaldo e o liberou para assinar contrato com o clube italiano.
- O Real Madrid quer expressar seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial - diz a nota.
De acordo com o diário espanhol "Marca", a negociação entre os clubes pelo atual melhor jogador do mundo gira em torno de 105 milhões de euros, cerca de R$477 milhões, por um contrato de quatro temporadas. O valor é bem abaixo da multa rescisória, no entanto, o jogador pediu para sair do clube e o presidente Florentino Pérez acatou. Ronaldo irá receber um salário anual de 30 milhões de euros (R$136 milhões).
No Real Madrid, CR7 conquistou tudo que um jogador pode querer. Ficou nove anos no clube merengue, marcando 450 gols em 438 jogos, se tornando o maior artilheiro da história do clube espanhol, além de receber por quatro vezes o prêmio de melhor jogador do mundo.
Nas estatísticas coletivas, com o Real Madrid, Cristiano venceu quatro vezes a Liga dos Campeões, duas vezes o Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Espanha, três Supercopas da Europa, três Mundiais de Clubes da FIFA.
- Para o clube, Cristiano Ronaldo sempre será um dos grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações. O Real Madrid sempre será a sua casa - finalizou o clube via comunicado oficial.
CR7 deixou carta
O Real Madrid também divulgou uma carta de agradecimento do craque português. Na mensagem, Cristiano Ronaldo afirmou que pediu para sair da equipe:
- Acredito que chegou a hora de começar uma nova etapa em minha vida, e é por isso que pedi ao clube que aceitasse me transferir. Eu me sinto assim e peço a todos, especialmente aos torcedores, que por favor me compreendam.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados