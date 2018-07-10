Real Madrid anuncia oficialmente ida de Cristiano Ronaldo para Juventus

Cristiano Ronaldo usa sua marca para negócios Crédito: (Foto: Javier Soriano / AFP)

Cristiano Ronaldo é o novo jogador da Juventus. Após muitas especulações e rumores, finalmente o Real Madrid fez o anuncio da transferência do jogador. Por meio de um comunicado, o clube afirmou que fez a vontade de Ronaldo e o liberou para assinar contrato com o clube italiano.

- O Real Madrid quer expressar seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do nosso clube e do futebol mundial - diz a nota.

De acordo com o diário espanhol "Marca", a negociação entre os clubes pelo atual melhor jogador do mundo gira em torno de 105 milhões de euros, cerca de R$477 milhões, por um contrato de quatro temporadas. O valor é bem abaixo da multa rescisória, no entanto, o jogador pediu para sair do clube e o presidente Florentino Pérez acatou. Ronaldo irá receber um salário anual de 30 milhões de euros (R$136 milhões).

No Real Madrid, CR7 conquistou tudo que um jogador pode querer. Ficou nove anos no clube merengue, marcando 450 gols em 438 jogos, se tornando o maior artilheiro da história do clube espanhol, além de receber por quatro vezes o prêmio de melhor jogador do mundo.

Nas estatísticas coletivas, com o Real Madrid, Cristiano venceu quatro vezes a Liga dos Campeões, duas vezes o Campeonato Espanhol, duas Supercopas da Espanha, três Supercopas da Europa, três Mundiais de Clubes da FIFA.

- Para o clube, Cristiano Ronaldo sempre será um dos grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações. O Real Madrid sempre será a sua casa - finalizou o clube via comunicado oficial.

CR7 deixou carta

O Real Madrid também divulgou uma carta de agradecimento do craque português. Na mensagem, Cristiano Ronaldo afirmou que pediu para sair da equipe: