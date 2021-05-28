Real Madrid anuncia oficialmente a contratação de David Alaba

David Alaba é do Real Madrid. Aos 28 anos, o defensor, que estava no Bayern de Munique, foi anunciado pelo clube merengue nesta sexta-feira. Ele chega em fim de contrato e assina por cinco temporadas.
- Esquenta para City x Chelsea! Veja os clubes com mais títulos da Champions LeagueEm comunicado oficial, o Real Madrid comunicou que o anúncio oficial do jogador será após a Eurocopa, que ocorre em junho deste ano. Alaba está com a Áustria, que está no Grupo C, com Holanda, Macedônia do Norte e Ucrânia.Pelo Bayern de Munique, Alaba venceu duas vezes a Liga dos Campeões, 10 vezes a Bundesliga, seis vezes a Copa da Alemanha, duas vezes o Mundial de Clubes, duas vezes a Supercopa da Uefa e cinco vezes a Supercopa da Alemanha.