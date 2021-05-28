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futebol

Real Madrid anuncia oficialmente a contratação de David Alaba

Jogador chega em fim de contrato com o Bayern de Munique e assinou por cinco temporadas...

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 13:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 mai 2021 às 13:37
Crédito: Reprodução
David Alaba é do Real Madrid. Aos 28 anos, o defensor, que estava no Bayern de Munique, foi anunciado pelo clube merengue nesta sexta-feira. Ele chega em fim de contrato e assina por cinco temporadas.
- Esquenta para City x Chelsea! Veja os clubes com mais títulos da Champions LeagueEm comunicado oficial, o Real Madrid comunicou que o anúncio oficial do jogador será após a Eurocopa, que ocorre em junho deste ano. Alaba está com a Áustria, que está no Grupo C, com Holanda, Macedônia do Norte e Ucrânia.​​Pelo Bayern de Munique, Alaba venceu duas vezes a Liga dos Campeões, 10 vezes a Bundesliga, seis vezes a Copa da Alemanha, duas vezes o Mundial de Clubes, duas vezes a Supercopa da Uefa e cinco vezes a Supercopa da Alemanha.

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