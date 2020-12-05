Real Madrid acelera negociação com Szoboszlai, diz portal alemão

Crédito: Szoboszlai está na mira do Real Madrid, mas também negocia com RB Leipzig (Divulgação Twitter/Rb Salzburg

O Real Madrid acelera os passos para a contratação de Szoboszlai, jovem estrela do RB Salzburg e da seleção húngara, segundo o “Bild”. As informações indicam que o técnico Zidane já teve um primeiro contato por telefone com o jogador nos últimos dias e o objetivo era convencê-lo a ir para a equipe merengue nesta janela de janeiro.

Apesar de estar negociando também com o RB Leipzig, a possibilidade de vestir a camisa do time da capital espanhola seduz o atleta. No entanto, a operação e a transição mais fácil poderia ser rumar ao futebol alemão e jogar em uma equipe que aposta muito em jovens, além de poder ter uma adaptação mais fácil com relação à língua e cultura.