Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Real Madrid acelera negociação com Szoboszlai, diz portal alemão

Zidane entrou em contato com jogador por telefone nos últimos dias para convencê-lo da transferência para a equipe merengue na janela de transferências de janeiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 09:24

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 09:24

Crédito: Szoboszlai está na mira do Real Madrid, mas também negocia com RB Leipzig (Divulgação Twitter/Rb Salzburg
O Real Madrid acelera os passos para a contratação de Szoboszlai, jovem estrela do RB Salzburg e da seleção húngara, segundo o “Bild”. As informações indicam que o técnico Zidane já teve um primeiro contato por telefone com o jogador nos últimos dias e o objetivo era convencê-lo a ir para a equipe merengue nesta janela de janeiro.
Apesar de estar negociando também com o RB Leipzig, a possibilidade de vestir a camisa do time da capital espanhola seduz o atleta. No entanto, a operação e a transição mais fácil poderia ser rumar ao futebol alemão e jogar em uma equipe que aposta muito em jovens, além de poder ter uma adaptação mais fácil com relação à língua e cultura.
Até o momento, Szoboszlai não tomou nenhuma definitiva sobre seu futuro, mas sabe-se que o húngaro foi surpreendido positivamente com a conversa com o treinador francês. Clubes como Arsenal e Liverpool também se interessam pelo atleta e uma decisão deve ser tomada nas próximas semanas, mas tudo depende da vontade da promessa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados