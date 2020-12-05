Real Madrid acelera negociação com Szoboszlai, diz portal alemão

O Real Madrid acelera os passos para a contratação de Szoboszlai, jovem estrela do RB Salzburg e da seleção húngara, segundo o “Bild”. As informações indicam que o técnico Zidane já teve um primeiro contato por telefone com o jogador nos últimos dias e o objetivo era convencê-lo a ir para a equipe merengue nesta janela de janeiro.
Apesar de estar negociando também com o RB Leipzig, a possibilidade de vestir a camisa do time da capital espanhola seduz o atleta. No entanto, a operação e a transição mais fácil poderia ser rumar ao futebol alemão e jogar em uma equipe que aposta muito em jovens, além de poder ter uma adaptação mais fácil com relação à língua e cultura.
Até o momento, Szoboszlai não tomou nenhuma definitiva sobre seu futuro, mas sabe-se que o húngaro foi surpreendido positivamente com a conversa com o treinador francês. Clubes como Arsenal e Liverpool também se interessam pelo atleta e uma decisão deve ser tomada nas próximas semanas, mas tudo depende da vontade da promessa.