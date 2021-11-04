Real Betis x Sevilla: entusiasmo por toda LaLiga enquanto os fãs se preparam para ‘El Gran Derbi’

Crédito: La Liga

Independentemente dos 22 jogadores que estão em campo ou da divisão em que o jogo está a ser disputado, sempre houve uma constante no El Gran Derbi entre o Real Betis e o Sevilla FC: a paixão dos torcedores. Sevilha é uma cidade dividida ao meio: uma metade verde e branca, e a outra vermelha e branca. Duas fanbases que colocam toda a sua energia e paixão nesta rivalidade.Em março de 2020, a cidade estava pronta para o último confronto na história dessa rivalidade: os torcedores estavam lutando para abocanhar os ingressos restantes. Mas, de repente, a pandemia COVID-19 atingiu a Espanha, forçando o país ao confinamento. LaLiga Santander foi adiado por três meses. Quando a temporada recomeçou, Sevilla x Betis foi a primeira partida e, embora os jogadores dessem um show, os fãs estavam ausentes; há poucos jogos no futebol mundial em que sua ausência seja sentida de forma tão severa.

Agora, porém, os fãs estão de volta. O último confronto entre o Real Betis x Sevilla será disputado neste domingo (17h), um dia que há meses está circulando em vermelho (ou verde) nas agendas de Sevilha. O primeiro derby com torcedores nas arquibancadas desde novembro de 2019, será o 115º jogo da liga entre esses rivais históricos e poucos confrontos anteriores geraram tanta expectativa na capital andaluza.

Só três pontos separam os rivaisUma das razões pelas quais esta rivalidade é tão especial é que a paixão continua forte, mesmo quando o Real Betis e o Sevilla estão tendo temporadas ruins ou mesmo durante seus 14 jogos na segunda divisão. Este ano, porém, serão três pontos muito importantes em jogo, além do orgulho. O Sevilla está atualmente em terceiro com 24 pontos na classificação do LaLiga Santander, enquanto o Real Betis, quinto colocado, está apenas três pontos atrás, com 21. Uma vitória empataria a coisa para os Verdiblancos e daria a eles uma vantagem no início da temporada no confronto direto .

O Sevilla terminou em uma posição mais alta do que seus rivais da cidade nas últimas três temporadas. Mesmo assim, Manuel Pellegrini está construindo uma equipe forte no Benito Villamarín, com uma defesa aprimorada e um sistema que permite que os talentos criativos Nabil Fekir e Sergio Canales puxem as cordas, alimentando Borja Iglesias ou Willian José. Há esperança na metade verde e branca do Sevilha, então, de que esta equipe possa emular a equipe de 2017/18 ao terminar acima do Sevilla.

No entanto, o Sevilla atualmente está em uma posição superior por uma razão. Esta é a terceira temporada de Julen Lopetegui no comando do Ramón Sánchez-Pizjuán e, depois de estabelecer um recorde de 77 pontos no clube na temporada passada, ele está trabalhando com um plantel melhorado este ano. Jogadores como Erik Lamela e Rafa Mir foram contratados para fortalecer um elenco que já conta com talentos como Jules Koundé, Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos e Ivan Rakitić.

Cinco jogos sem vitórias alviverdes no El Gran DerbiJulen Lopetegui nunca perdeu neste jogo durante a sua passagem como treinador do Sevilla. Em sua primeira campanha (2019/20), o estrategista basco venceu os dois clássicos. Na última temporada, o confronto no Benito Villamarín terminou em 1 a 1, antes de o Sevilla vencer por 1 a 0 no clássico em casa, em março.

Com o Sevilla também vencendo o último derby antes da chegada de Lopetegui por 3 a 2, isso significa que o Real Betis está atualmente em uma sequência de cinco jogos sem vitória no El Gran Derbi. Desde a dramática vitória com gol de Joaquín no derby de final de setembro de 2018, o Real Betis não festeja a vitória sobre seus rivais. Isso foi há mais de três anos e para os fãs do Real Betis isso é muito tempo.