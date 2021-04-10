Real Betis x Atlético de Madrid: onde assistir e prováveis escalações

Neste domingo, o Real Bétis recebe o Atlético de Madrid no Estádio Benito Villamarin, em Sevilla, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida, que terá início às 16h (de Brasília), é fundamental para a equipe visitante conseguir a liderança.
Veja a tabela do EspanholA equipe do Real Betis ocupa hoje a sexta colocação do Campeonato Espanhol e, empatada com a Real Sociedad com 46 pontos somados, busca somar mais pontos para conseguir uma classificação à Europa League. A vitória contra o Atlético é importante para tal ambição.
- O Betis tem um jogo associativo muito bom e está bem posicionado para o ataque - disse o argentino Diego Simeone, comandante da equipe do Atlético de Madrid.
O Atlético de Madrid, por sua vez, é vice-líder do Campeonato Espanhol, visto que o Real Madrid venceu o 'El Clásico'. Empatado com seu rival, o Atlético quer a vitória para avançar novamente à liderança e permanecer por lá de forma isolada.
- A equipe teve o crescimento que esperávamos e esperávamos em LaLiga em comparação com a temporada passada. Como mantê-lo? Procurando dar a todos o máximo no jogo de amanhã - disse Simeone.FICHA TÉCNICAREAL BETIS x ATLÉTICO DE MADRID - Campeonato Espanhol - 30ª rodada
Data e horário: 11/04/2021, às 16h (de Brasília)Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilla (ESP)Árbitro: Guillermo Cuadra FernándezAssistentes: Ignacio Iglesias Villanueva e Guadalupe Porras AyusoOnde assistir: FOX Sports
REAL BETIS (Treinador: Manuel Pellegrini)Bravo; Emerson, Mandi, Bartra e Moreno; Guardado, Guido Rodríguez e Fekir; Ruibal, Canales e Loren Morón.
Desfalques: Camarasa, Dani Martín e Borja Iglesias (lesionados); Víctor Ruiz (suspenso).
ATLÉTICO DE MADRID (Treinador: Diego Simeone)Oblak; Savic, Giménez e Hermoso; Trippier, Herrera, Koke e Carrasco; Correa, Lemar e Suárez.
Desfalques: João Félix e Moussa Dembelé (lesionados).