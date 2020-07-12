Real Betis negocia transferência de Feddal para o Sporting, de Portugal

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De acordo com o diário espanhol 'Marca", as próximas semanas podem ser as últimas do zagueiro marroquino Zouhair Feddal com a camisa do Real Betis. Isto porque o clube negocia o atleta com o Sporting, de Portugal. A venda deve girar em torno de cerca de três milhões de euros por quatro temporadas, segundo a publicação.

Vale lembrar que o jogador assinou com o Real Betis em 2017, vindo do Deportivo Alavés. Em três temporadas, ele disputou 59 partidas oficiais, e marcou quatro gols pelo clube espanhol. Durante sua passagem, ele sofreu uma séria lesão no tornozelo, em fevereiro de 2018 e ficou de fora dos gramados por um longo tempo.

Um pouco antes da pandemia global que virou o mundo do avesso e trouxe sérios problemas econômicos, o nome do jogador foi ventilado no Valencia, que cogitava trazer o zagueiro como substituto do lesionado Ezequiel Garay. No entanto, a negociação não avançou, já que o Valencia queria um empréstimo sem cláusula de compra.