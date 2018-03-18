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Kleber Andrade

Real bate o Espírito Santo e sai em vantagem na semifinal do Capixabão

Os gols foram marcados por Madison e Matheus Bidick para o time de Águia Branca e Erick Foca para o Santão

Publicado em 17 de Março de 2018 às 22:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2018 às 22:34
Mesmo dentro de casa, no Kleber Andrade, o Espírito Santo foi derrotado pelo Real Noroeste por 2 a 1, e saiu em desvantagem no jogo de ida das semifinais do Capixabão. Os gols foram marcados por Madison e Matheus Bidick para o time de Águia Branca - e Erick Foca descontou para o Santão.
O Espírito Santo foi derrotado pelo Real Noroeste no Kleber Andrade Crédito: João Brito/ESFC
Por ter tido melhor campanha na primeira fase, o Real Noroeste tem a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados dos jogos das semifinais. Portanto, com a vitória, por 2 a 1, os merengues podem até perder o jogo de volta por um gol de diferença que estarão na decisão do Estadual. 
O jogo de volta entre Real Noroeste e Espírito Santo acontece no próximo sábado (24), às 15h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Já a outra semifinal acontece neste domingo 18): o Rio Branco VN recebe o Serra, às 15h, no Olímpio Perim.
O jogo
Foi o Espírito Santo quem abriu o placar, aos 37 minutos do primeiro tempo. Erick Foca, aproveitando desvio de Lucas Piasentin em cobrança de escanteio de Mael, fez 1 a 0 para o Santão.
E a reação do Real Noroeste só aconteceu na segunda etapa. Aos 25 minutos, Madison fez jogada individual e finalizou forte para vencer o goleiro Luan, que substituiu Alan Faria, expulso. Aos 32 minutos, Matheus Bidick recebeu passe de Warley dentro da área e só escorou para o fundo das redes do Espírito Santo.

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