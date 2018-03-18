Real bate o Espírito Santo e sai em vantagem na semifinal do Capixabão

Mesmo dentro de casa, no Kleber Andrade, o Espírito Santo foi derrotado pelo Real Noroeste por 2 a 1, e saiu em desvantagem no jogo de ida das semifinais do Capixabão. Os gols foram marcados por Madison e Matheus Bidick para o time de Águia Branca - e Erick Foca descontou para o Santão.

O Espírito Santo foi derrotado pelo Real Noroeste no Kleber Andrade Crédito: João Brito/ESFC

Por ter tido melhor campanha na primeira fase, o Real Noroeste tem a vantagem de jogar pela igualdade na soma dos resultados dos jogos das semifinais. Portanto, com a vitória, por 2 a 1, os merengues podem até perder o jogo de volta por um gol de diferença que estarão na decisão do Estadual.

O jogo de volta entre Real Noroeste e Espírito Santo acontece no próximo sábado (24), às 15h, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. Já a outra semifinal acontece neste domingo 18): o Rio Branco VN recebe o Serra, às 15h, no Olímpio Perim.

O jogo

Foi o Espírito Santo quem abriu o placar, aos 37 minutos do primeiro tempo. Erick Foca, aproveitando desvio de Lucas Piasentin em cobrança de escanteio de Mael, fez 1 a 0 para o Santão.