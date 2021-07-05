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futebol

Reagiu! Sequência positiva tira o Avaí do Z-4

Claudinei Oliveira e elenco deram um bico na crise e engataram uma boa sequência de resultados na Série B...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 09:40

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 09:40
Crédito: Frederico Tadeu / Avaí FC
Em uma das temporadas mais disputadas da Série B, o Avaí começa a dar sinais de reação ao seu exigente torcedor, que cobra um melhor desempenho do time.
+ Messi, CR7, Romário… Veja 20 astros do futebol mundial que jogaram Olimpíadas
Após o revés contra o Goiás por 3 a 0, o time de Claudinei Oliveira deu um basta nos resultados ruins e melhorou a produção em campo.
O resultado foi demonstrado dentro das quatro linhas ao bater o CRB e Londrina e ficar no empate contra o Botafogo.
Com os sete pontos ganhos, a equipe chegou aos 11 na classificação e aparece na 11ª colocação do torneio nacional.

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