Reagiu! Sequência positiva tira o Avaí do Z-4

Crédito: Frederico Tadeu / Avaí FC

Em uma das temporadas mais disputadas da Série B, o Avaí começa a dar sinais de reação ao seu exigente torcedor, que cobra um melhor desempenho do time.

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Após o revés contra o Goiás por 3 a 0, o time de Claudinei Oliveira deu um basta nos resultados ruins e melhorou a produção em campo.

O resultado foi demonstrado dentro das quatro linhas ao bater o CRB e Londrina e ficar no empate contra o Botafogo.