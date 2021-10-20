RB Salzburg vence o Wolfsburg e segue na liderança do Grupo G da Champions; Lille e Sevilla empatam

Pelo Grupo G da Champions League, o RB Salzburg recebeu o Wolfsburg nesta quarta-feira e a equipe austríaca venceu os alemães por 3 a 1, mantendo-se, assim, na liderança da chave. Os gols foram marcados por Adeyemi e Okafor, enquanto Nmecha fez para os visitantes na Red Bull Arena.NO INÍCIOJogando em casa, o RB Salzburg partiu para cima logo no início e abriu o placar com Adeyemi aos dois minutos da partida. Seiwald partiu pelo meio e tocou para o jovem atacante alemão, que foi mais esperto que Mbabu e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.