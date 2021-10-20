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RB Salzburg vence o Wolfsburg e segue na liderança do Grupo G da Champions; Lille e Sevilla empatam

Equipe da Áustria chega aos sete pontos e está invicta e com situação confortável na chave. Na França, Lille e Sevilla empatam sem balançar as redes no Estádio Pierre Mauroy...
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Publicado em 

20 out 2021 às 18:37

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:37

Crédito: KRUGFOTO / APA / AFP
Pelo Grupo G da Champions League, o RB Salzburg recebeu o Wolfsburg nesta quarta-feira e a equipe austríaca venceu os alemães por 3 a 1, mantendo-se, assim, na liderança da chave. Os gols foram marcados por Adeyemi e Okafor, enquanto Nmecha fez para os visitantes na Red Bull Arena.NO INÍCIOJogando em casa, o RB Salzburg partiu para cima logo no início e abriu o placar com Adeyemi aos dois minutos da partida. Seiwald partiu pelo meio e tocou para o jovem atacante alemão, que foi mais esperto que Mbabu e tocou na saída do goleiro para fazer 1 a 0.
+ Veja a tabela e os jogos da Champions League
EMPATOUO Wolfsburg, ainda no começo do jogo, deixou tudo igual. Aos 14 minutos, Arnold bateu escanteio pela direita e Nmecha, com um levíssimo desvio, mandou para o fundo das redes e empatou a partida na capital austríaca.
DUAS VEZESDepois da igualdade na etapa inicial, o Salzburg conseguiu a vitória nos 45 minutos finais com dois gols de Okafor. Primeiro, aos 20, o camisa 77 aproveitou bate e rebate para desempatar. O segundo dele foi aos 32, com assistência do brasileiro Bernardo.
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