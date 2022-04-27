  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • RB Leipzig x Rangers: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Liga Europa
RB Leipzig x Rangers: onde assistir, horário e escalações do jogo pela semifinal da Liga Europa

Equipe alemã derrotou a Atalanta na fase anterior, enquanto os escoceses passaram pelo Braga...
LanceNet

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 11:17

O RB Leipzig recebe o Rangers nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal da Liga Europa. O clube alemão entra como favorito na disputa após derrotar a Atalanta, enquanto os escoceses eliminaram o Braga nas quartas de final.ATENÇÃO TOTAL- O Rangers tirou o Dortmund da competição e isso diz muito. Sabemos o quão forte é essa equipe. É um time muito físico e que se dedica para derrotar qualquer adversário. Eles também são fortes nas alas e têm jogadores individuais muito bons - disse Domenico Tedesco, técnico do RB Leipzig.
> Veja a tabela da Liga Europa
EM BOA FASEAlém de estar na semifinal da Europa League, o Rangers, dirigido pelo ex-lateral Van Bronckhorst, está na final da Copa da Escócia e ainda disputa o Campeonato Escocês, embora esteja com seis pontos a menos que o Celtic e com quatro partidas em disputa.
FICHA TÉCNICA:RB Leipzig x Rangers
Data e horário: 28/4/2022, às 16h (de Brasília)Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig (ALE)Onde assistir: ESPN 4 e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:RB LEIPZIG (Técnico: Domenico Tedesco)Gulacsi; Mukiele, Klostermann e Gvardiol; Henrichs, Laimer, Adams e Angeliño; Olmo; Nkunku e André Silva
Desfalques: Willi Orban, Mohamed Simakan e Kevin Kampl (suspensos)
RANGERS (Técnico: Giovanni van Bronckhorst)McGregor; Tavernier, Goldson, Balogun e Bassey; Kamara, Lundstram e Jack; Aribo, Sakala e Kent
Desfalques: Aaron Ramsey, Kemar Roofe e Alfredo Morelos (machucados)
