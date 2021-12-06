RB Leipzig x Manchester City: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

Já classificado às oitavas de final e com a liderança do Grupo A da Champions League assegurada, o Manchester City viaja para encarar o RB Leipzig nesta terça-feira, às 14h45 (horário de Brasília). Por outro lado, a equipe alemã precisa garantir do triunfo para garantir vaga na Liga Europa e não depender do resultado do Club Brugge.PELO RESPEITO- Claro que todos que jogarem irão buscar a vitória, por respeito ao Leipzig, ao Brugge e ao PSG. Nós queremos melhorar. Podemos fazer coisas ainda melhores. E nós sabemos exatamente quais. É uma grande oportunidade - disse Pep Guardiola, técnico do Manchester City.
> Veja a tabela da Champions League
PODE POUPARCom a liderança do Grupo A garantida, Guardiola não descartou algumas mudanças na equipe titular e a utilização de jovens na equipe principal. O catalão confirmou que irá levar cinco atletas da base para a Alemanha e afirmou que pretende usá-los. Os destaques são Cole Palmer, que já anotou gol nessa Liga dos Campeões, e McAtee.
FICHA TÉCNICA:RB Leipzig x Manchester City
Data e horário: 7/12/2021, às 14h45 (de Brasília)Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig (ALE)Onde assistir: Space e HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:RB LEIPZIG (Técnico: Jesse Marsch)Gulacsi; Klostermann, Simakan e Gvardiol; Mukiele, Adams, Laimer e Angeliño; Nkunku e Forsberg; André Silva
Desfalques: Dani Olmo, Marcel Halstenberg and Marcelo Saracchi, Ilaix Moriba, Yussuf Poulsen e Amadou Haidara (machucados). Willi Orban e Hugo Novoa (Covid-19)
MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)Steffen; Walker, Stones, Ake e Zinchenko; Gundogan, Fernandinho e B. Silva; Mahrez, Jesus e Grealish
Desfalques: Ferran Torres (machucado)