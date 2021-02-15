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RB Leipzig x Liverpool: onde assistir e prováveis escalações

Confronto será realizado em campo neutro em Budapeste, na Hungria. Bola irá rolar nesta terça-feira, às 17h (de Brasília)...
LanceNet

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Publicado em 

15 fev 2021 às 16:16

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 16:16

Crédito: JOE KLAMAR / AFP
As oitavas de final da Liga dos Campeões começa nesta terça-feira e já com um grande jogo. Em Budapeste, na Hungria, RB Leipzig e Liverpool se enfrentam em campo neutro, às 17h (horário de Brasília).
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
Antes da partida, Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, elogiou a equipe rival e o comandante do Leipzig, Julian Nagelsmann.- Julian tem um talento extraordinário. Ele ainda é jovem como treinador e já provou praticamente tudo o que você pode provar. Ele é talentoso e parece jovem e fresco. Mas ele também é muito experiente, sério e tem um perfil muito variado em termos de suas equipes e da forma como jogam - há muita variedade, muita flexibilidade, ele sempre tem ideias diferentes, maneiras diferentes de reagir. Ele já é um excelente treinador agora e no futuro, quando estivermos todos velhos, ele estará ainda melhor, tenho certeza.
Nagelsmann também aproveitou a entrevista coletiva antes da partida para elogiar os rivais.
- A equipe do Liverpool é composta apenas por jogadores de topo, o que torna difícil para mim destacar jogadores importantes. Mas Jordan Henderson, capitão da equipe, tem um papel muito importante e impulsiona a equipa. Sabemos da qualidade do Liverpool. Eles são fortes em todas as áreas. Mas, graças ao nosso sucesso no campeonato e na Champions League, também estamos em boa forma. Se todos trabalharmos juntos, podemos moldar o jogo abertamente.
FICHA TÉCNICA
RB Leipzig x LiverpoolData e horário: 16/02/2021, às 17h (de Brasília).Local: Puskás Aréna (Budapeste, HUN)Onde assistir: Facebook e Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RB Leipzig (Treinador: Nagelsmann)​Gulacsi; Mukiele, Upamecano, Klostermann; Adams, Sabiter, Kampl, Olmo, Angelino; Poulsen, Nkunku
Desfalques: Dominik Szoboszlai (lesionado).
Liverpool (Treinador: Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane
Desfalques:Naby Keita, Virgil van Dijk, Diogo Jota, Joe Gomez e Joel Matip (lesionados); Fabinho (dúvida).

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