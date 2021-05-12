RB Leipzig x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

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Vale título no confronto da Copa da Alemanha. Nesta quinta-feira, RB Leipzig e Borussia Dortmund se enfrentam, às 15h45 (de Brasília), pela final da competição. A partida será jogo único, ou seja, quem vencer leva a taça.

Edin Terzic, treinador do Borussia Dortmund, falou sobre a ansiedade de ganhar um troféu e a preparação para o jogo.- Queremos ganhar mais um jogo na copa este ano. Não vamos apenas nos concentrar no ataque, mas também queremos estar em boa forma defensiva. É uma mistura de antecipação e tensão. O Borussia Dortmund conquistou a taça quatro vezes. Amanhã queremos ganhar a taça pela quinta vez.

Nagelsmann, treinador do Leipzig, também falou sobre a expectativa do troféu.

- É claro que o jogo é um destaque e para mim também um final muito emocionante. Mesmo assim, teremos jogos na Bundesliga depois. Queremos ser um competidor justo com todos os outros clubes. O jogo de amanhã é muito importante. Eu ficaria muito feliz se pudesse dizer adeus ao Leipzig com a taça e duas vitórias nos dois últimos jogos da Bundesliga.

FICHA TÉCNICARB Leipzig x Borussia DortmundData e horário: 13/05/2021, às 15h45 (de Brasília)Local: Olympistadion (Berlim, ALE)Onde assistir: Fox Sports, ESPN

PROVÁVEIS ESCALAÇÕESRB LeipzigGulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angelino; Olmo, Forsberg; Sorloth