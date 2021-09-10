RB Leipzig x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Crédito: Divulgação AFP

Neste sábado, o RB Leipzig vai enfrentar o Bayern de Munique em partida válida pela quarta rodada da Bundesliga. O duelo marca o reencontro do atual técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, contra seu ex-clube. O confronto, na Red Bull Arena, está marcado para às 13:30h (horário de Brasília).

> Confira a tabela e os jogos do Campeonato AlemãoRB LEIPZIGO RB Leipzig não vive um bom momento neste início de campeonato e ganhou apenas uma vez. Em três rodadas, o clube possui duas derrotas e ocupa a décima colocação com 3 pontos. O Leipzig busca vencer em casa para avançar na tabela e ganhar confiança para as próximas partidas.

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BAYERN DE MUNIQUEO Bayern de Munique ainda não perdeu neste início de campeonato e busca manter a invencibilidade jogando fora de casa. Os bávaros ocupam a terceira colocação da tabela e possuem nove gols marcados nessas três rodadas. O técnico da equipe vai poder contar com os jogadores que estavam à serviço de suas seleções.FICHA TÉCNICA

RB Leipzig x Bayern de MuniqueBundesliga - 4º rodada

Data e horário: 11/09/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Reb Bull Arena, em Leipzig (ALE)Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS TIMES

RB LEIPZIG (Técnico: Jesse Marsch)Gulácsi; Klostermann, Orban, Simakan e Gvardiol; Adams e Haidara; Szoboszlai, Forsberg e Nkunku; André Silva.

Desfalques: Saracchi (lesionado).

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle e Davies; Kimmich e Goretzka; Musiala, Müller e Gnabry; Lewandowski.