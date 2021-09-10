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futebol

RB Leipzig x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Bayern busca manter a invencibilidade no campeonato, enquanto o RB Leipzig procura voltar a vencer após perder na última rodada
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Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2021 às 14:43
Crédito: Divulgação AFP
Neste sábado, o RB Leipzig vai enfrentar o Bayern de Munique em partida válida pela quarta rodada da Bundesliga. O duelo marca o reencontro do atual técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, contra seu ex-clube. O confronto, na Red Bull Arena, está marcado para às 13:30h (horário de Brasília).
> Confira a tabela e os jogos do Campeonato AlemãoRB LEIPZIGO RB Leipzig não vive um bom momento neste início de campeonato e ganhou apenas uma vez. Em três rodadas, o clube possui duas derrotas e ocupa a décima colocação com 3 pontos. O Leipzig busca vencer em casa para avançar na tabela e ganhar confiança para as próximas partidas.
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BAYERN DE MUNIQUEO Bayern de Munique ainda não perdeu neste início de campeonato e busca manter a invencibilidade jogando fora de casa. Os bávaros ocupam a terceira colocação da tabela e possuem nove gols marcados nessas três rodadas. O técnico da equipe vai poder contar com os jogadores que estavam à serviço de suas seleções.FICHA TÉCNICA
RB Leipzig x Bayern de MuniqueBundesliga - 4º rodada
Data e horário: 11/09/2021, às 13:30h (de Brasília)Local: Reb Bull Arena, em Leipzig (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
RB LEIPZIG (Técnico: Jesse Marsch)Gulácsi; Klostermann, Orban, Simakan e Gvardiol; Adams e Haidara; Szoboszlai, Forsberg e Nkunku; André Silva.
Desfalques: Saracchi (lesionado).
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Stanisic, Upamecano, Süle e Davies; Kimmich e Goretzka; Musiala, Müller e Gnabry; Lewandowski.
Desfalques: Coman e Tolisso (lesionados).

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