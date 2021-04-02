RB Leipzig x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

Promessa de um grande jogo neste sábado de Bundesliga. O Líder, Bayern de munique, e o vice, RB Leipzig, se enfrentam às 13h30 (de Brasília). Os bávaros têm 4 pontos de vantagem e uma vitória praticamente definiria o título ao clube treinado por Hansi Flick.
Antes da partida, Flick pediu atenção aos jogadores e elogiou a equipe do RB Leipzig.- Estamos agora na arrancada final. Todos os jogadores sabem que abril e maio são as semanas em que muito é decidido. É uma qualidade dos nossos jogadores estarem presentes no ponto. É crucial que entre em jogo com a atitude certa. O Leipzig tem jogadores muito rápidos. A este nível, é importante que cada jogador tenha o seu melhor desempenho.
FICHA TÉCNICARB Leipzig x Bayern de MuniqueData e horário: 03/04/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: RB Leipzig Arena (Leipzig, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESRB LeipzigGulacsi; Orban, Upamecano, Klostermann; Mukiele, Adams, Sabitzer, Haidara; Olmo, Nkunku, Forsberg.
Bayern de MuniqueNeuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Gnabry.