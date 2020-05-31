RB Leipzig visita o Colônia no encerramento da rodada na Bundesliga

No encerramento da 29ª rodada da Bundesliga, o RB Leipzig visita o Colônia, nesta segunda-feira. O jogo acontece no Estádio Rhein Energie, às 15h30 (de Brasília). A ESPN Brasil transmite o duelo.
PARA SE LIVRAR DE VEZO Colônia entra em campo ainda com chances matemáticas tanto de conseguir a vaga na Liga Europa como de também ser rebaixado. No entanto, a briga na parte de cima parece mais difícil, e apesar de estar a sete pontos da degola, quer respirar aliviado.
Para este duelo, o técnico do Colônia, Markus Gidsol, não terá à disposição o zagueiro Sebastiaan Bornauw, que foi expulso no último jogo, na derrota para o Hoffenheim.
- Quando olho para nossas apresentações desde o intervalo do coronavírus, vejo fases nas quais somos impressionantes. Mas também temos períodos em que perdemos um pouco de concentração. Temos que nos livrar disso. Na Bundesliga isso não pode acontecer. Temos que jogar de forma consistente por 90 minutos - disse Gidsol, após o último jogo.
PELA LIGA DOS CAMPEÕESO RB Leipzig, após vencer apenas uma partida após a volta da Bundesliga, praticamente deu adeus à disputa pelo título. A 12 pontos do Bayern de Munique, o clube agora foca em conquistar a vaga na Champions League. Atualmente, a equipe está em quinto, mas se vencer o Colônia volta ao G-4.
Para esta partida, Julian Nagelsmann não terá à disposição o atacante Yussuf Poulsen e o zagueiro Ibrahima Konaté, que estão lesionados, e o lateral Marcel Halstenberg, suspenso.
- Podemos ter a melhor temporada de sempre da história do clube. Para conseguir isso, queremos e precisamos ganhar pontos. O jogo contra o Hertha foi nosso pior jogo em um longo tempo. Agora temos a chance de ganharmos bons pontos na tabela - disse Nagelsmann.
PROVÁVEIS TIMESColônia: Horn; Ehizibue, Mere, Leistner e Schmitz; Skhiri, Hector, Kainz, Uth e Jakobs; Cordoba.
RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano e Angeliño; Sabitzer, Laimer, Nkunku e Olmo; Werner e Schick.