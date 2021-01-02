RB Leipzig vence Stuttgart fora de casa e dorme na liderança do Alemão

Crédito: Dani Olmo decidiu a partida para o RB Leipzig (THOMAS KIENZLE / AFP / POOL

O RB Leipzig conseguiu vencer o Stuttgart fora de casa por 1 a 0 e dorme na liderança do Campeonato Alemão por conta do tropeço do Bayer Leverkusen diante do Frankfurt neste sábado. Apesar de ter sido superior em toda a partida, os visitantes só conseguiram abrir o placar no segundo tempo com Dani Olmo.CHANCES PERDIDASO RB Leipzig dominou o primeiro tempo e teve as melhores chances desde o início da partida. A melhor oportunidade da equipe visitante saiu dos pés de Fosberg, aos 22 minutos, em que o meio-campista foi responsável por cobrar a penalidade máxima assinalada pelo árbitro. No entanto, o camisa 10 cobrou no meio do gol e Kobel fez grande defesa com o pé.

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VOLTOU MELHOROs visitantes voltaram melhor na segunda etapa e seguiram dominando a partida. Aos dois minutos, Haidara recebeu passe em profundidade, saiu na cara do goleiro, mas mandou para fora. No ataque seguinte, Fosberg foi encontrado dentro da área, mas chutou fraco nas mãos de Kobel. Aos 22, Dani Olmo aproveitou cruzamento da esquerda, uma bobeira da defesa do Stuttgart e finalizou para inaugurar o marcador.

SEM PONTARIA​Após o gol, o RB Leipzig não se contentou com o placar e tentou ampliar o marcado. Haidara teve duas chances seguidas de fazer o 2 a 0, sendo a primeira finalizando de fora da área para defesa do goleiro e no rebote chutar para longe. Dani Olmo, autor do gol, também tentou, mas sem acertar a meta.