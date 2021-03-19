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futebol

RB Leipzig vence fora de casa e fica a um ponto do líder Bayern de Munique

Com gol de Sabitzer no início do segundo tempo, a equipe venceu e chegou aos 57 pontos. Assim, torce por um tropeço do Bayern contra o Stuttgart...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 18:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 18:39
Crédito: AFP
Nesta sexta-feira, o Arminia Bielefeld recebeu o RB Leipzig no Schunco Arena, por partida válida pela 27ª rodada da Bundesliga. Graças ao gol de Sabitzer, o RB Leipzig conseguiu o triunfo fora de casa e, agora, está a um ponto do líder Bayern de Munique.
> O RB Leipzig vai conseguir tirar a hegemonia do Bayern? Confira a classificação do AlemãoPRESSÃO DOS VISITANTES
Já no início da primeira etapa, o RB Leipzig mostrou que seria dominante. Assim, até a altura dos 30 minutos os visitantes chegaram a atingir a marca de 83% de posse de bola. Além disso, o Bielefeld pouco criava e se predispôs a apenas marcar e tentar não ser vazado pelo adversário.
CHANCES PERDIDAS
Embora conseguisse criar jogadas de perigo, o RB Leipzig parava no goleiro Stefan Ortega, que fazia grande partida. Aos 22 minutos, Forsberg cruzou para área e Nkunku fez bem o pivô para Dani Olmo chegar finalizando, de primeira, mas parar em excelente defesa do goleiro alemão. Já nos últimos minutos, foi a vez de Nkunku fazer boa jogada pela direita e finalizar forte, no entanto, Ortega conseguiu o desvio que foi providencial para a bola bater no travessão.
GOL DO RB LEIPZIG​Se na primeira etapa faltava objetividade para os visitantes, logo aos 3 minutos do segundo tempo o RB Leipzig demonstrou que sua postura estava mais letal. Com isso, após boa tabela com Nkunku, Dani Olmo invadiu a área e deu passe na medida para Sabitzer, já com o gol livre, completar e abrir o placar. Assim, Dani Olmo chegou a sua 9ª assistência no campeonato, se colocando entre os três maiores garçons da Bundesliga.
FINAL DESANIMADO
Após fazer seu gol, o RB Leipzig voltou com a postura do primeiro tempo: muita posse de bola, porém, pouca objetividade. Dessa forma, com os visitantes sem criar muito perigo e o Arminia Bielefeld completamente entregue na partida, os últimos minutos foram sem grandes emoções.
SEQUÊNCIA
O Arminia Bielefed só volta a campo no dia 3 de abril, contra o Mainz, às 10h30 (horário de Brasília), pela 27ª rodada da Bundesliga. O RB Leipzig, por sua vez, enfrenta o Bayern de Munique às 13h30 (de Brasília), também no dia 3 de abril, em confronto válido pela 27ª rodada da Bundesliga.

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