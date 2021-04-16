RB Leipzig tem gol anulado no último minuto, empata com o Hoffenheim e Bayern pode disparar na liderança

Na abertura da 29ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig recebeu o Hoffenheim nesta sexta-feira e as equipes empataram em 0 a 0 na Red Bull Arena, na cidade de Leipzig. Com o resultado, o Bayern de Munique, que entra em campo neste sábado com transmissão do LANCE!, pode abrir vantagem na liderança.