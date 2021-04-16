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RB Leipzig tem gol anulado no último minuto, empata com o Hoffenheim e Bayern pode disparar na liderança

Equipe de Julian Nagelsmann é melhor durante os 90 minutos, cria mais chances, balança as redes nos acréscimos, mas lance é invalidado após checagem ao árbitro de vídeo...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 abr 2021 às 18:29
Na abertura da 29ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig recebeu o Hoffenheim nesta sexta-feira e as equipes empataram em 0 a 0 na Red Bull Arena, na cidade de Leipzig. Com o resultado, o Bayern de Munique, que entra em campo neste sábado com transmissão do LANCE!, pode abrir vantagem na liderança.
Na etapa final, o cenário se manteve e o RB Leipzig continuou pressionado o Hoffenheim. Nos acréscimos do jogo, Poulsen marcou de cabeça, mas a arbitragem, com o auxílio do VAR, anulou o lance. A bola pegou na mão do camisa 9 antes de entrar.

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