RB Leipzig renova contrato de joia húngara que chegou em janeiro, mas sequer estreou pelo clube

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig

O RB Leipzig anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual do meia-atacante Dominik Szoboszlai, de 20 anos. Contratado pelo clube alemão em janeiro, após se destacar no RB Salzburg, da Áustria, o atleta húngaro assinou novo vínculo até 2026. O acordo anterior era até 2025.

+ Veja a tabela da BundesligaA renovação do jovem atleta parece ser um demonstrativo de confiança por parte do clube alemão, visto que desde que chegou, Szoboszlai ainda não entrou em campo. O meia-atacante tem convivido com problemas musculares desde que desembarcou na Alemanha, o que impediu sua estreia.

- É claro que imaginei que meus primeiros seis meses no RB Leipzig seriam diferentes. O objetivo era poder ajudar a equipe em campo durante a segunda metade da temporada, algo que, infelizmente, não consegui. A lesão foi curada, o que me permitirá dar tudo de mim no novo ano. Estou ansioso por tudo o que está por vir. A renovação nesta fase tão difícil é outro sinal forte e mostra que queremos fazer a diferença e ter sucesso juntos a longo prazo - disse ele.

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