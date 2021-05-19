Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • RB Leipzig renova contrato de joia húngara que chegou em janeiro, mas sequer estreou pelo clube
futebol

RB Leipzig renova contrato de joia húngara que chegou em janeiro, mas sequer estreou pelo clube

Dominik Szoboszlai, de apenas 20 anos, tem convivido com problemas musculares e não estreou pelo RB Leipzig. Vínculo, que iria até 2025, foi estendido por mais um ano...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mai 2021 às 14:59
Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
O RB Leipzig anunciou nesta quarta-feira a renovação contratual do meia-atacante Dominik Szoboszlai, de 20 anos. Contratado pelo clube alemão em janeiro, após se destacar no RB Salzburg, da Áustria, o atleta húngaro assinou novo vínculo até 2026. O acordo anterior era até 2025.
+ Veja a tabela da BundesligaA renovação do jovem atleta parece ser um demonstrativo de confiança por parte do clube alemão, visto que desde que chegou, Szoboszlai ainda não entrou em campo. O meia-atacante tem convivido com problemas musculares desde que desembarcou na Alemanha, o que impediu sua estreia.
- É claro que imaginei que meus primeiros seis meses no RB Leipzig seriam diferentes. O objetivo era poder ajudar a equipe em campo durante a segunda metade da temporada, algo que, infelizmente, não consegui. A lesão foi curada, o que me permitirá dar tudo de mim no novo ano. Estou ansioso por tudo o que está por vir. A renovação nesta fase tão difícil é outro sinal forte e mostra que queremos fazer a diferença e ter sucesso juntos a longo prazo - disse ele.
+ Título, Champions, Liga Europa, rebaixamento… Veja o que está em jogo na última rodada dos principais campeonatos europeus
Apesar de não ter estreado pelo RB Leipzig, Szoboszlai está convocado pela Hungria para a disputa da Eurocopa. Herói de sua seleção na repescagem das Eliminatórias para o torneio, o jogador se apresentará ao conjunto nacional na quinta-feira, segundo divulgou o clube alemão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados