RB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos Campeões

O RB Leipzig vive momentos inconsistentes desde o retorno do Campeonato Alemão, mas principalmente quando joga em casa, terreno em que só conseguiu dois empates. Neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília), o time liderado por Timo Werner recebe o lanterna Paderborn que vem de uma goleada sofrida por 6 a 1 contra o Borussia Dortmund. É a chance de Julian Nagelsmann e seus comandados aproveitarem o momento e se consolidarem no 3º lugar.
Apesar das recentes notícias sobre a ida do artilheiro do time para o Chelsea, o Leipzig precisa melhorar seu rendimento em casa e pensar em conquistar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Apesar do adversário parecer fraco, o técnico dos mandantes elogia o rival e diz o que precisa fazer para sair vencedor.
- O Paderborn sempre encontra soluções divertidas e permaneceu fiel à sua linha de jogo durante toda a temporada. Eles estão sempre empolgados e tentam marcar gols. Estamos praticamente forçados a fazer gols neles e nunca daremos um passo a menos apenas porque o Paderborn está no final da tabela.
O técnico dos visitantes, Steffen Baumgart elogiou a equipe do RB Leipzig pelo seu poderio ofensivo e por ser o time que menos perdeu jogos durante o Campeonato Alemão. No primeiro turno, a equipe complicou a vida dos favoritos que venceram apenas por 3 a 2 após abrirem 3 a 0 no placar. Virtualmente rebaixado, a equipe espera desempenhar um bom futebol e não sofrer outro resultado impiedoso.E MAIS:Dortmund tem desfalques, mas planeja seguir na vice-liderançaBayern quer se aproximar do título e Leverkusen busca Liga dos CampeõesRivaldo diz que é impossível Barça contratar Neymar e Laurato juntosModric conta episódio de briga entre Cristiano Ronaldo e José Mourinho E MAIS: