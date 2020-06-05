RB Leipzig recebe lanterna para seguir em zona de Liga dos Campeões

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

O RB Leipzig vive momentos inconsistentes desde o retorno do Campeonato Alemão, mas principalmente quando joga em casa, terreno em que só conseguiu dois empates. Neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília), o time liderado por Timo Werner recebe o lanterna Paderborn que vem de uma goleada sofrida por 6 a 1 contra o Borussia Dortmund. É a chance de Julian Nagelsmann e seus comandados aproveitarem o momento e se consolidarem no 3º lugar.

Apesar das recentes notícias sobre a ida do artilheiro do time para o Chelsea, o Leipzig precisa melhorar seu rendimento em casa e pensar em conquistar uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Apesar do adversário parecer fraco, o técnico dos mandantes elogia o rival e diz o que precisa fazer para sair vencedor.

- O Paderborn sempre encontra soluções divertidas e permaneceu fiel à sua linha de jogo durante toda a temporada. Eles estão sempre empolgados e tentam marcar gols. Estamos praticamente forçados a fazer gols neles e nunca daremos um passo a menos apenas porque o Paderborn está no final da tabela.