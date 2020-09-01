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futebol

RB Leipzig pode contar com torcedores na estreia do Alemão

Equipe semifinalista da Liga dos Campeões irá enfrentar o Mainz no dia 18 de setembro. No entanto, apenas 8400 fãs, o que equivale a 20% da capacidade da arena, podem participar...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 10:59

LanceNet

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Publicado em 

01 set 2020 às 10:59
Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig
O RB Leipzig poderá contar com torcida em sua estreia no Campeonato Alemão diante do Mainz no próximo dia 18 de setembro. No entanto, será permitida somente a entrada de 8400 torcedores, o que equivale a 20% da capacidade do estádio, de acordo com o “Bild”. A permissão ainda não foi confirmada de forma oficial pelo clube.
As informações apontam que somente sócios poderão participar de sorteios para as entradas na Red Bull Arena. Além disso, os fãs que quiserem ver o primeiro duelo da equipe no estádio deverão residir no estado da Saxônia, pois quem for de fora dessa região não poderá comparecer presencialmente no local de jogo.
Tudo ainda deve depender de como a questão do vírus irá evoluir ao longo das próximas semanas, mas a reabertura gradual dos locais das partidas aos torcedores já é algo real. Desde março, quando todos os principais campeonatos europeus paralisaram por conta da Covid-19, os confrontos são realizados com portões fechados.

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