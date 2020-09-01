RB Leipzig pode contar com torcedores na estreia do Alemão

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Leipzig

O RB Leipzig poderá contar com torcida em sua estreia no Campeonato Alemão diante do Mainz no próximo dia 18 de setembro. No entanto, será permitida somente a entrada de 8400 torcedores, o que equivale a 20% da capacidade do estádio, de acordo com o “Bild”. A permissão ainda não foi confirmada de forma oficial pelo clube.

As informações apontam que somente sócios poderão participar de sorteios para as entradas na Red Bull Arena. Além disso, os fãs que quiserem ver o primeiro duelo da equipe no estádio deverão residir no estado da Saxônia, pois quem for de fora dessa região não poderá comparecer presencialmente no local de jogo.