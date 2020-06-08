RB Leipzig não deve exercer claúsula de compra do lateral Angeliño

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O lateral esquerdo Angeliño deve retornar ao Manchester City na próxima temporada após se contrato de empréstimo com o RB Leipzig se encerrar. O entrave para a permanência do espanhol na Alemanha é o valor da opção de compra que gira em torno dos 25 milhões de libras (R$ 158 milhões).

O técnico Julian Nagelsmann quer respeitar o orçamento da equipe e já disse em entrevista que só irá gastar muito dinheiro no mercado de transferências caso venda outros atletas do plantel. Além do defensor, o atacante Patrik Schick também tem não tem lugar garantido no time para a próxima temporada.