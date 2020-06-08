RB Leipzig não deve exercer claúsula de compra do lateral Angeliño

O lateral esquerdo Angeliño deve retornar ao Manchester City na próxima temporada após se contrato de empréstimo com o RB Leipzig se encerrar. O entrave para a permanência do espanhol na Alemanha é o valor da opção de compra que gira em torno dos 25 milhões de libras (R$ 158 milhões).
O técnico Julian Nagelsmann quer respeitar o orçamento da equipe e já disse em entrevista que só irá gastar muito dinheiro no mercado de transferências caso venda outros atletas do plantel. Além do defensor, o atacante Patrik Schick também tem não tem lugar garantido no time para a próxima temporada.
Angeliño acertou sua ida para o RB Leipzig em janeiro, participou de 12 jogos nesta época e foi responsável por marcar um gol e dar três assistências. O lateral esteve emprestado também para o PSV durante em 2018/2019, mas voltou ao futebol inglês após o City ter ativado uma cláusula de recompra por 5 milhões de libras (R$ 31 milhões, na cotação atual).E MAIS:Zagueiro do Liverpool diz que atletas estão focados desde a paralisaçãoManchester United buscou a contratação de Ansu FatiPinto da Costa é reeleito para o 15º mandato como presidente do PortoPSG pode se adiantar ao Real Madrid e tentar contratação de Camavinga E MAIS: