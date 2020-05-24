RB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugar

Crédito: Timo Werner marcou três gols na partida e chegou a 24 tentos no Campeonato Alemão (Kai PFAFFENBACH / POOL / AFP

O RB Leipzig não repetiu a vitória de 8 a 0 do primeiro turno, mas conseguiu impor outra goleada sobre o Mainz: 5 a 0. O time contou com três gols de Timo Werner que foi o grande destaque do jogo e se aproxima de Lewandowski na briga pela artilharia do Campeonato Alemão. Com a vitória, a equipe voltou ao 3ºlugar na tabela e segue na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

WERNER DESENCANTAApós não marcar gol na rodada que reiniciou o Campeonato Alemão, Timo Werner não perdeu tempo e abriu o placar para o RB Leipzig aos 10 minutos após cruzamento rasteiro vindo do lado direito. Com o final do jogo, a grande estrela do time conseguiu chegar a 24 tentos marcados e se mantém firme como vice-artilheiro da Bundesliga.

SABITZER BRILHAO meio-campista que ganhou oportunidade na equipe titular após aparecer bem no último jogo contra o Freiburg foi responsável por ditar o tom da vitória dos visitantes. Aos 22 minutos, o austríaco cruzou para Poulsen cabecear livre para o fundo das redes. Aos 36, o camisa sete roubou bola da defesa do Mainz, armou ataque rápido e após algumas chances desperdiçadas, o autor do segundo gol retribuiu o favor e assistiu Sabitzer para marcar o terceiro da partida.