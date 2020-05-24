RB Leipzig massacra Mainz, Werner faz três e time volta ao 3º lugar

O RB Leipzig não repetiu a vitória de 8 a 0 do primeiro turno, mas conseguiu impor outra goleada sobre o Mainz: 5 a 0. O time contou com três gols de Timo Werner que foi o grande destaque do jogo e se aproxima de Lewandowski na briga pela artilharia do Campeonato Alemão. Com a vitória, a equipe voltou ao 3ºlugar na tabela e segue na luta por uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
WERNER DESENCANTAApós não marcar gol na rodada que reiniciou o Campeonato Alemão, Timo Werner não perdeu tempo e abriu o placar para o RB Leipzig aos 10 minutos após cruzamento rasteiro vindo do lado direito. Com o final do jogo, a grande estrela do time conseguiu chegar a 24 tentos marcados e se mantém firme como vice-artilheiro da Bundesliga.
SABITZER BRILHAO meio-campista que ganhou oportunidade na equipe titular após aparecer bem no último jogo contra o Freiburg foi responsável por ditar o tom da vitória dos visitantes. Aos 22 minutos, o austríaco cruzou para Poulsen cabecear livre para o fundo das redes. Aos 36, o camisa sete roubou bola da defesa do Mainz, armou ataque rápido e após algumas chances desperdiçadas, o autor do segundo gol retribuiu o favor e assistiu Sabitzer para marcar o terceiro da partida.
NÃO PAROUNo segundo tempo, o ritmo foi o mesmo dos primeiros 45 minutos e logo aos três, em linda jogada trabalhada entre Kampl e Nkunku, Werner recebeu sozinho para marcar mais uma vez. E o alemão não parou por aí, pois aos 30 recebeu lançamento de Poulsen após rápida cobrança de falta e tocou para o fundo das redes na saída do goleiro e dar números finais para a goleada.E MAIS:Schalke volta a decepcionar e sofre nova goleada no Campeonato AlemãoChelsea é mais uma equipe a entrar na briga por Mauro IcardiBarcelona não perde de vista joia equatoriana do SportingPorto volta ao mercado sul-americano para buscar reforçosRetorno da Premier League ganha força após dois casos positivos E MAIS: