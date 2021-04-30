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futebol

RB Leipzig marca no último lance da prorrogação, bate o Werder Bremen e vai à final da Copa da Alemanha

Equipes ficaram sem gols no tempo regulamentar, empatavam em 1 a 1 até os acréscimos do segundo tempo da prorrogação, mas Forsberg marcou o gol da classificação no fim...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 abr 2021 às 18:24
Crédito: CATHRIN MUELLER/POOL/AFP
O RB Leipzig está na final da Copa da Alemanha. Nesta sexta-feira, os Touros foram até o Weserstadion para encarar o Werder Bremen e venceram a equipe alviverde por 2 a 1, na prorrogação. Hee-Chan Hwang e Forsberg marcaram os gols dos visitantes, enquanto Leo Bittencourt fez para os donos da casa.
+ Veja a tabela da BundesligaJOGO MORNOJogando fora de casa, o RB Leipzig se expôs mais que o time alviverde, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Pavlenka. No último lance da partida, Poulsen até teve a chance de marcar de cabeça, mas o arqueiro do Werder Bremen evitou. No rebote, a bola saiu pela linha de fundo
PRORROGAÇÃO INTENSASe os 90 minutos foram de poucas emoções, os 30 minutos finais foram exatamente ao contrário. No primeiro tempo da prorrogação, o japonês Hwang abriu o placar aos dois minutos. Nos acréscimos, porém, o brasileiro Leo Bittencourt aproveitou erro de Upamecano, driblou Gulácsi e empatou.
ÚLTIMO LANCEO segundo tempo foi com os dois times correndo menos riscos e o jogo se encaminhava para a disputa por pênaltis. Quando o empate parecia definitivo, Kampl levantou bola na área no último lance, Hee-Chan Hwang escorou para o meio e Forsberg completou para fazer o gol da vitória e classificação.
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SEQUÊNCIA​O RB Leipzig agora aguarda para saber quem será o seu adversário na final da Copa da Alemanha. Neste sábado, o Borussia Dortmund enfrenta o Holstein Kiel, da segunda divisão, na outra partida das semifinais.

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