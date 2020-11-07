RB Leipzig faz o suficiente para vencer Freiburg e persegue líderes

Crédito: RB Leipzig domina jogo contra Freiburg e vence sem dificuldades (John MACDOUGALL / AFP

O RB Leipzig venceu o Freiburg por 3 a 0 em casa e segue na cola de Bayern de Munique e Borussia Dortmund no Campeonato Alemão. Após um bom primeiro tempo, equipe relaxa na segunda etapa, mas consegue vencer sem dificuldades, pois adversário não mostrou forças para vencer o atual semifinalista da Liga dos Campeões.

ENSAIADOO RB Leipzig fez valer o favoritismo na primeira etapa e não deu chances para o Freiburg jogar. O time de Julian Nagelsmann se impôs, teve mais volume e saiu na frente aos 26 com o zagueiro Konaté após cobrança de falta ensaiada e assistência de Mukiele para liderar nos primeiros 45 minutos.

SUPERIORApesar de um início apagado, o RB Leipzig conseguiu ampliar o marcador com Sabitzer convertendo pênalti sofrido por Nkunku aos 25 minutos. O time mandante teve outra grande oportunidade aos 30 com o recém-contratado Sorloth. O norueguês finalizou com força, mas Muller fez grande defesa sem dar rebote. Aos 49, Angeliño faz lindo gol em cobrança de falta de longe.