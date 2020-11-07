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RB Leipzig faz o suficiente para vencer Freiburg e persegue líderes

Time de Julian Nagelsmann domina a primeira etapa, vai para o intervalo com vantagem e controla jogo na segunda etapa e amplia com Sabitzer de pênalti e Angeliño de falta...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 13:22
Crédito: RB Leipzig domina jogo contra Freiburg e vence sem dificuldades (John MACDOUGALL / AFP
O RB Leipzig venceu o Freiburg por 3 a 0 em casa e segue na cola de Bayern de Munique e Borussia Dortmund no Campeonato Alemão. Após um bom primeiro tempo, equipe relaxa na segunda etapa, mas consegue vencer sem dificuldades, pois adversário não mostrou forças para vencer o atual semifinalista da Liga dos Campeões.
ENSAIADOO RB Leipzig fez valer o favoritismo na primeira etapa e não deu chances para o Freiburg jogar. O time de Julian Nagelsmann se impôs, teve mais volume e saiu na frente aos 26 com o zagueiro Konaté após cobrança de falta ensaiada e assistência de Mukiele para liderar nos primeiros 45 minutos.
SUPERIORApesar de um início apagado, o RB Leipzig conseguiu ampliar o marcador com Sabitzer convertendo pênalti sofrido por Nkunku aos 25 minutos. O time mandante teve outra grande oportunidade aos 30 com o recém-contratado Sorloth. O norueguês finalizou com força, mas Muller fez grande defesa sem dar rebote. Aos 49, Angeliño faz lindo gol em cobrança de falta de longe.
OUTROS RESULTADOS​Além do RB Leipzig, o Union Berlin goleou o Arminia por 4 a 0 e inicia a Bundesliga brigando por vagas em competições europeias. Mainz e Schalke 04 empataram por 2 a 2 e seguem na lanterna e penúltima colocação, respectivamente.

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