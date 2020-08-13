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RB Leipzig faz história, vence Atlético de Madrid e encara PSG na semifinal

Clube alemão abriu placar no início do segundo tempo, sofreu empate após mudanças de Diego Simeone, mas conseguiu tomar a frente do placar aos 43 minutos...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 17:58

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 17:58

Crédito: MIGUEL A. LOPES / POOL / AFP
O RB Leipzig venceu a desconfiança e o Atlético de Madrid por 2 a 1 e está na semifinal da Liga dos Campeões para encarar o PSG na terça-feira. O clube alemão teve mais volume de jogo durante os 90 minutos, abriu o placar, sofreu o empate, mas garantiu a classificação aos 43 minutos do segundo tempo com dedo do técnico Julian Nagelsmann.
SOBROU VONTADEO duelo entre RB Leipzig e Atlético de Madrid começou muito movimentado e a equipe alemã teve mais a bola durante a partida, além da primeira grande chance com Klostermann finalizando para fora. No entanto, o time de Simeone foi quem teve a melhor oportunidade em jogada de Renan Lodi, pela esquerda, que achou Carrasco para chutar com perigo e botar Gulácsi para fazer boa defesa.
VOLTOU MELHORO RB Leipzig voltou para o segundo tempo melhor que o Atlético de Madrid, como havia sido na primeira etapa. Logo aos cinco minutos, Dani Olmo abriu o placar de cabeça ao receber um cruzamento de Sabitzer pelo lado direito em jogada coletiva da equipe alemã.
MUDANÇAApós o gol, Simeone colocou João Félix no jogo e os colchoneros passaram a tomar conta da partida. Aos 25 minutos, o português fez grande jogada com Diego Costa e sofreu pênalti. O jovem português pegou a bola, assumiu a responsabilidade, bateu e converteu o gol de empate do duelo.
ATÉ O FINALApós o empate, o RB Leipzig tentou recuperar o controle do jogo com as mudanças promovidas pelo técnico Julian Nagelsmann. Em outra bela jogada coletiva, Adams, que entrou no decorrer do duelo, recebeu belo passe de Angelino, finalizou, contou com o desvio da zaga para matar as chances de Oblak aos 43 minutos.

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