RB Leipzig faz história, vence Atlético de Madrid e encara PSG na semifinal

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O RB Leipzig venceu a desconfiança e o Atlético de Madrid por 2 a 1 e está na semifinal da Liga dos Campeões para encarar o PSG na terça-feira. O clube alemão teve mais volume de jogo durante os 90 minutos, abriu o placar, sofreu o empate, mas garantiu a classificação aos 43 minutos do segundo tempo com dedo do técnico Julian Nagelsmann.

SOBROU VONTADEO duelo entre RB Leipzig e Atlético de Madrid começou muito movimentado e a equipe alemã teve mais a bola durante a partida, além da primeira grande chance com Klostermann finalizando para fora. No entanto, o time de Simeone foi quem teve a melhor oportunidade em jogada de Renan Lodi, pela esquerda, que achou Carrasco para chutar com perigo e botar Gulácsi para fazer boa defesa.

VOLTOU MELHORO RB Leipzig voltou para o segundo tempo melhor que o Atlético de Madrid, como havia sido na primeira etapa. Logo aos cinco minutos, Dani Olmo abriu o placar de cabeça ao receber um cruzamento de Sabitzer pelo lado direito em jogada coletiva da equipe alemã.

MUDANÇAApós o gol, Simeone colocou João Félix no jogo e os colchoneros passaram a tomar conta da partida. Aos 25 minutos, o português fez grande jogada com Diego Costa e sofreu pênalti. O jovem português pegou a bola, assumiu a responsabilidade, bateu e converteu o gol de empate do duelo.