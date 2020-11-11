RB Leipzig está próximo de contratar Szoboszlai, jovem estrela húngara

Crédito: Szoboszlai é a nova sensação do RB Salzburg na temporada (Divulgação Twitter/Rb Salzburg

O meio-campista Szoboszlai, do RB Salzburg, está próximo de ser contratado pelo RB Leipzig, segundo o “Bild”. A transferência pode ser fechada por cerca de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), bônus e uma porcentagem de uma futura venda no futuro. A operação pode ser fechada ainda em janeiro.

A Red Bull, empresa que gere as duas equipes, acredita que o melhor para os seus interesses é que o jovem húngaro continue seu desenvolvimento no Campeonato Alemão e em um time forte dirigido por Julian Nagelsmann. O zagueiro Upamecano, pretendido por grandes clubes europeus, também fez a mesma transição.