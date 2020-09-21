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futebol

RB Leipzig está próximo de contratar atacante compatriota de Haaland

Alexander Sorloth pertence ao Crystal Palace, mas jogou na última temporada pelo Trabzonspor. Atleta é comparado ao atacante do Dortmund por físico e nacionalidade...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 10:55

LanceNet

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Publicado em 

21 set 2020 às 10:55
Crédito: Sorloth quer aproveitar altura e velocidade para ter sucesso no futebol alemão (PAUL FAITH / AFP
O RB Leipzig está próximo de acertar a contratação de Alexander Sorloth, jogador do Crystal Palace que atuou no Trabzonspor na última temporada. De acordo com a imprensa alemã, a operação irá girar em torno dos 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) à vista e outros quatro milhões de euros (R$ 25 milhões) em bônus pelo norueguês escolhido para substituir Timo Werner.A expectativa é de que a transferência seja concretizada nos próximos dias após ter sido especulado no Tottenham como possível substituto para Harry Kane. No entanto, o centroavante de 24 anos e compatriota de Haaland deve mesmo rumar para o Campeonato Alemão e aproveitar seu porte físico e velocidade para conseguir ter sucesso na equipe semifinalista da Liga dos Campeões.
Apesar de não ter ido bem na sua primeira experiência em uma grande liga, com um gol e uma assistência em 20 partidas pelo Crystal Palace, Sorloth brilhou com a camisa do Trabzonspor ao marcar 33 tentos e anotar 11 assistências. Esta será a segunda grande oportunidade da carreira do norueguês.

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