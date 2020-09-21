RB Leipzig está próximo de contratar atacante compatriota de Haaland

O RB Leipzig está próximo de acertar a contratação de Alexander Sorloth, jogador do Crystal Palace que atuou no Trabzonspor na última temporada. De acordo com a imprensa alemã, a operação irá girar em torno dos 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) à vista e outros quatro milhões de euros (R$ 25 milhões) em bônus pelo norueguês escolhido para substituir Timo Werner.A expectativa é de que a transferência seja concretizada nos próximos dias após ter sido especulado no Tottenham como possível substituto para Harry Kane. No entanto, o centroavante de 24 anos e compatriota de Haaland deve mesmo rumar para o Campeonato Alemão e aproveitar seu porte físico e velocidade para conseguir ter sucesso na equipe semifinalista da Liga dos Campeões.