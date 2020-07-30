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futebol

RB Leipzig está perto de renovar o contrato do zagueiro Upamecano

Atleta é pretendido por grandes clubes do Velho Continente, mas deve ficar na Alemanha...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 16:02

LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 16:02
Crédito: AFP
Um dos jogadores mais valorizados no elenco do RB Leipzig e que é pretendido por grandes clubes europeus, o zagueiro Dayot Upamecano está perto de renovar seu contrato com o clube alemão e assegurar sua permanência na Red Bull Arena.
De acordo com informações da rádio francesa "RMC", o defensor, que tem vínculo com o Leipzig até o fim da próxima temporada, em junho de 2021, deve assinar uma prolongação até junho de 2022.
Clubes como Bayern de Munique, Real Madrid, Arsenal e Manchester United teriam interesse no jogador de 21 anos, que tem cláusula de rescisão estipulada em 60 milhões de euros (R$ 366 milhões).

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