RB Leipzig está perto de renovar o contrato do zagueiro Upamecano

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Um dos jogadores mais valorizados no elenco do RB Leipzig e que é pretendido por grandes clubes europeus, o zagueiro Dayot Upamecano está perto de renovar seu contrato com o clube alemão e assegurar sua permanência na Red Bull Arena.

De acordo com informações da rádio francesa "RMC", o defensor, que tem vínculo com o Leipzig até o fim da próxima temporada, em junho de 2021, deve assinar uma prolongação até junho de 2022.