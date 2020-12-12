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futebol

RB Leipzig está perto de contratar Szoboszlai, destaque do RB Salzburg

Jogador de 20 anos é um dos principais times da equipe da Áustria e interessava também a clubes como Arsenal e Milan. Valor da transferências ultrapassará os R$ 150 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 14:43

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 14:43

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Salzburg
Um dos principais nomes do RB Salzburg, da Áustria, o meia-atacante Dominik Szoboszlai está perto de trocar de time. De acordo com informações da "Sky Sports", o jogador húngaro vai defender o RB Leipzig, da Alemanha, a partir de janeiro e a negociação deve ser sacramentada nos próximos dias.
+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoAinda segundo o portal, os alemães pagarão 25 milhões de euros (R$ 153 milhões), valor correspondente à cláusula de rescisão do atleta de 20 anos. Para contar com o camisa 14 do RB Salzburg, a equipe comandada por Julian Nagelsmann venceu a concorrência de clubes como Arsenal e Milan.
Na atual temporada, Szoboszlai entrou em campo 19 vezes pelo clubes austríaco, marcou oito gols e deu nove assistências. Em novembro, na repescagem das Eliminatórias para a Eurocopa, o meia marcou o gol salvador da Hungria na vitória por 2 a 1 sobre a Islândia aos 45 minutos do segundo tempo.

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