RB Leipzig está perto de contratar Szoboszlai, destaque do RB Salzburg

Crédito: Divulgação / Site oficial do RB Salzburg

Um dos principais nomes do RB Salzburg, da Áustria, o meia-atacante Dominik Szoboszlai está perto de trocar de time. De acordo com informações da "Sky Sports", o jogador húngaro vai defender o RB Leipzig, da Alemanha, a partir de janeiro e a negociação deve ser sacramentada nos próximos dias.

+ Veja a tabela do Campeonato AlemãoAinda segundo o portal, os alemães pagarão 25 milhões de euros (R$ 153 milhões), valor correspondente à cláusula de rescisão do atleta de 20 anos. Para contar com o camisa 14 do RB Salzburg, a equipe comandada por Julian Nagelsmann venceu a concorrência de clubes como Arsenal e Milan.