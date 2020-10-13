RB Leipzig está de olho em promessa dos Estados Unidos

Nas últimas temporadas, o futebol europeu tem visto jovens norte-americanos ganharem destaque entre as principais equipes do continente. Christian Pulisic, do Chelsea, Weston McKennie, da Juventus, Sergiño Dest, do Barcelona e Giovanni Reyna, do Borussia Dortmund são alguns nomes.E mais um nome dos Estados Unidos deve pintar na Europa. O RB Leipzig está interessado em Caden Clark, meia-atacante de 17 anos do New York Red Bulls. O jogador marcou em sua estreia pela equipe e deu a vitória por 1 a 0 sobre o Atlanta United.