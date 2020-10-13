Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

RB Leipzig está de olho em promessa dos Estados Unidos

Caden Clark tem apenas 17 anos e pode pintar na Alemanha em breve. No time da Bundesliga, pode encontrar o compatriota Tyler Adams...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 17:25
Crédito: Meia marcou em sua estreia no time profissional (Divulgação/Twitter New York Red Bulls
Nas últimas temporadas, o futebol europeu tem visto jovens norte-americanos ganharem destaque entre as principais equipes do continente. Christian Pulisic, do Chelsea, Weston McKennie, da Juventus, Sergiño Dest, do Barcelona e Giovanni Reyna, do Borussia Dortmund são alguns nomes.E mais um nome dos Estados Unidos deve pintar na Europa. O RB Leipzig está interessado em Caden Clark, meia-atacante de 17 anos do New York Red Bulls. O jogador marcou em sua estreia pela equipe e deu a vitória por 1 a 0 sobre o Atlanta United.
De acordo com Matt Doyle, do mlssoccer.com, revelou que no contrato do atleta existe uma cláusula de liberação para a equipe alemã que pode ser ativada até 2022.
Segundo a imprensa alemã, o RB Leipzig está tão impressionado com Clark que o objetivo é levá-lo diretamente para a Alemanha, sem escalas no parceiro austríaco Red Bull Salzburg. No time alemão, o meia pode ter a companhia do compatriota Tyler Adams, de 21 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados