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futebol

RB Leipzig empata e fica longe do Bayern na briga pela Bundesliga

Apesar de ótimo primeiro tempo, time de Julian Nagelsmann só conseguiu marcar na segunda etapa, sofreu empate com gol de Kamada e não reagiu na partida...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 13:21

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 13:21
Crédito: RB Leipzig e Frankfurt marcaram apenas na segunda etapa (RONNY HARTMANN / AFP / POOL
O RB Leipzig se distanciou da luta pelo título da Bundesliga após empatar com o Frankfurt, em casa, por 1 a 1. A equipe de Julian Nagelsmann criou mais oportunidades, largou na frente com Fosberg, mas sofreu gol de Kamada. Com o resultado, o Bayern abre quatro pontos de vantagem na liderança.INÍCIO INTENSOAos seis minutos, o RB Leipzig quase abriu o placar após Fosberg enfiar uma bola para Kluivert sair cara a cara com Trapp e colocar o alemão para realizar grande defesa com os pés. Aos 13 minutos, foi a vez do camisa receber passe em profundidade após cobrança de falta rápida e achar espaço para finalizar e obrigar o goleiro a realizar outra boa intervenção.
> Veja a tabela da Bundesliga
LÁ E CÁNo primeiro minuto da segunda etapa, o RB Leipzig conseguiu manter o ritmo dos primeiros 45 minutos com Haidara fazendo jogada individual, abrindo espaço, finalizando com força para defesa de Trapp e Fosberg abrindo o placar no rebote. Aos 16, no primeiro bom ataque do Frankfurt, Kamada recebeu cruzamento da esquerda e bateu de primeira para empatar a partida.
OUTROS RESULTADOS​Mais cedo, o Bayer Leverkusen perdeu, em casa, para o Arminia por 2 a 1 pelo Campeonato Alemão e não conseguiu retomar o 5º lugar, que é ocupado pelo Dortmund após a vitória no último sábado sobre o Hertha Berlin. Após bom início, o time de Peter Bosz vive uma fase irregular.

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