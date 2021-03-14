RB Leipzig empata e fica longe do Bayern na briga pela Bundesliga

Crédito: RB Leipzig e Frankfurt marcaram apenas na segunda etapa (RONNY HARTMANN / AFP / POOL

O RB Leipzig se distanciou da luta pelo título da Bundesliga após empatar com o Frankfurt, em casa, por 1 a 1. A equipe de Julian Nagelsmann criou mais oportunidades, largou na frente com Fosberg, mas sofreu gol de Kamada. Com o resultado, o Bayern abre quatro pontos de vantagem na liderança.INÍCIO INTENSOAos seis minutos, o RB Leipzig quase abriu o placar após Fosberg enfiar uma bola para Kluivert sair cara a cara com Trapp e colocar o alemão para realizar grande defesa com os pés. Aos 13 minutos, foi a vez do camisa receber passe em profundidade após cobrança de falta rápida e achar espaço para finalizar e obrigar o goleiro a realizar outra boa intervenção.

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LÁ E CÁNo primeiro minuto da segunda etapa, o RB Leipzig conseguiu manter o ritmo dos primeiros 45 minutos com Haidara fazendo jogada individual, abrindo espaço, finalizando com força para defesa de Trapp e Fosberg abrindo o placar no rebote. Aos 16, no primeiro bom ataque do Frankfurt, Kamada recebeu cruzamento da esquerda e bateu de primeira para empatar a partida.