RB Leipzig em campo, Leverkusen x Wolfsburg.... Saiba tudo sobre a rodada de sábado da Bundesliga

O sábado da Bundesliga será agitado com seis partidas válidas pela 18ª rodada da competição. Destaque para o compromisso do vice-líder RB Leipzig, além do confronto direto por uma vaga no G4 entre Bayer Leverkusen e Wolfsburg.
Na cola do líder Bayern de Munique, o RB Leipzig terá pela frente o desesperado Mainz, atual vice-lanterna. Com 35 pontos conquistados, a equipe comandada por Julian Nagelsmann pode diminuir a diferença dos bávaros para apenas um ponto. A partida está marcada para começar às 11h30 (de Brasília), na Opel Arena, em Mainz.
No mesmo horário, o Bayer Leverkusen recebe o Wolfsburg na BayArena, em duelo de seis pontos. Na terceira posição, a equipe da casa tem 32 pontos - apenas três a mais que os visitantes, quinto colocado. O Leverkusen pode, inclusive, assumir a vice-liderança em caso de vitória sobre o Wolfsburg e derrota do RB Leipzig para o Mainz.
Confira os detalhes das partidas:
11h30 - Mainz 05 x RB Leipzig11h30 - Bayer Leverkusen x Wolfsburg11h30 - Arminia Bielefeld x Frankfurt11h30 - Augsburg x Union Berlin11h30 - Freiburg x Stuttgart14h30 - Hertha Berlin x Werder Bremen
Onde assistir: todas serão transmitidas pelo One Football